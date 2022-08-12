Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
57 минут назад

Мужчина показал полностью покрытое черной татуировкой тело в сети

Lenta.ru

Житель Канады Реми покрыл почти всю поверхность кожи татуировкой и показал свое тело на фотографии в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Мужчина показал полностью покрытое черной татуировкой тело
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для публикации мужчина позировал перед камерой, сидя на асфальте в майке и шортах. На опубликованном в сети снимке видно, что тело героя материала полностью закрашено черным пигментом, единственным исключением является его лицо. По информации издания Daily Star, однотонный рисунок занимает 95 процентов кожного покрова Реми.

«У всех нас есть свои демоны, и я — в мире со своими. Нас оскорбляют особенности других людей лишь в том случае, если мы не в ладах с самими собой. Никто не должен выбивать вас из колеи, просто существуя и занимаясь своими делами», — поразмышлял канадец в описании поста.

В январе Реми назвал самое болезненное место на коже во время процесса нанесения рисунков. «Может быть, внутренняя часть ягодиц или более глубокие области внутренней поверхности бедер», — поделился мужчина, признавшись, что эти зоны «довольно чувствительны».

Канадец начал делать экстремальные татуировки в 2009 году и с тех пор потратил на процедуры около 120-130 тысяч канадских долларов (около 7,3 миллиона рублей), проведя более 1200 часов в тату-салонах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители