Боб Дилан потребовал компенсацию после ложных обвинений в насилии

Иск был подан в августе 2021 года. Подавшая его женщина утверждала, что артист ухаживал за ней и давал ей наркотики и алкоголь, прежде чем изнасиловать ее, когда ей было 12 лет, в 1965 году. Изначально она утверждала, что это происходило неоднократно в течение шести недель, а потом заявила, что физическое насилие со стороны Дилана продолжалось несколько месяцев. В конечном итоге иск был отозван.