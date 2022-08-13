Умер хранитель французской живописи в Эрмитаже

Хранитель коллекции французской живописи Государственного Эрмитажа Альберт Костеневич умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

"12 августа ушел из жизни Альберт Григорьевич Костеневич, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции французской живописи от импрессионистов до Матисса и Пикассо",

Работе в Эрмитаже он посвятил более 60 лет. За свою карьеру искусствовед подготовил более 200 публикаций, среди которых — монография об искусстве Жоржа Руо, двухтомный каталог "Искусство Франции 1860–1950", книга "Боннар и художники группы Наби: коллекции музеев России", "Матисс в России" и многие другие.