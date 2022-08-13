Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Умер хранитель французской живописи в Эрмитаже Альберт Костеневич

Газета.Ru

Хранитель коллекции французской живописи Государственного Эрмитажа Альберт Костеневич умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

Умер хранитель французской живописи в Эрмитаже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"12 августа ушел из жизни Альберт Григорьевич Костеневич, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции французской живописи от импрессионистов до Матисса и Пикассо",

— рассказали в музее.

Работе в Эрмитаже он посвятил более 60 лет. За свою карьеру искусствовед подготовил более 200 публикаций, среди которых — монография об искусстве Жоржа Руо, двухтомный каталог "Искусство Франции 1860–1950", книга "Боннар и художники группы Наби: коллекции музеев России", "Матисс в России" и многие другие.

Ранее стало известно о смерти художника и искусствоведа Анатолия Канушкина, чьи работы находятся в ведущих музеях России, включая Третьяковскую галерею.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители