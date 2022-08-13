«Самый любвеобильный нарком»: какую «виагру» принимал Берия

Лаврентия Берию многие и по сей день считают эдаким половым гигантом. В списке его любовниц якобы были десятки, а, по некоторым данным, и сотни женщин. Биограф Заза Цквитария отмечает, что для того, чтобы крутить романы с таким количеством дам, Берия должен был обладать невероятной потенцией.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Герой-любовник

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О любовных похождениях Берии еще при его жизни ходили самые настоящие легенды. Поговаривали, что вечерами по улицам столицы «полз» автомобиль, в котором находился Берия, высматривающий для себя очередную любовницу. По словам сына наркома Серго, однажды его отец закрутил роман с одной красавицей в Тбилиси, который закончился скандалом, устроенным женой Берия, Ниной Теймуразовной. Как показывали другие свидетели, тбилисская пассия Лаврентия Павловича родила ребенка, которого впоследствии помощники Берии сдали в детский дом в Москве.

Беременностью завершились и другие внебрачные отношения Лаврентия Берии с юной Валентиной Дроздовой. Впрочем, Дроздова, родив дочь, написала заявление в соответствующие органы о том, что Берия взял ее силой. По слухам, Берия вообще с женщинами особенно не церемонился и вступал в интимные отношения с каждой понравившейся ему дамой. Секретарь ЦК КПСС Н. Н. Шаталин утверждал, что при обыске рабочего кабинета Лаврентия Павловича было найдено множество предметов женского гардероба. Мало того, министр якобы заставил Шаталина составить список своих любовниц, в котором значились имена и номера телефонов 25-27 женщин.

Диета Берии

Биограф Заза Цквитария отмечает, что при таком количестве женщин остается только позавидовать потенции Лаврентия Павловича. Берия действительно заботился о своем здоровье и физической форме. При внешней полноте он вел довольно активный образ жизни и регулярно занимался спортом: каждое утро делал пробежку, во время отпусков ходил в горы, в молодости увлекался футболом и, говорят, был неплохим игроком. Особое внимание Берия уделял питанию. Он не употреблял крепких спиртных напитков, не увлекался жирным, не любил мучное. Лаврентий Павлович предпочитал грузинскую кухню, в особенности блюда из фасоли и грецких орехов.

Берия вообще ел немного. Как рассказывал переводчик Валентин Бережков, слова которого приведены в книге Бориса Соколова «Двуликий Берия», во время Тегеранской конференции рядом с Лаврентием Павловичем всегда ставили тарелочку с маленькими красными перцами. Он отправлял их в рот, как семечки. Берия предложил попробовать перец и Бережкову, которого обожгло, едва он дотронулся до него губами. Переводчик незаметно выбросил перец под стол, а Берия заявил:

«Это очень полезно. Каждый мужчина должен ежедневно съедать тарелку такого перца!»

Преувеличенная сила

Однако многие сомневаются в том, что, благодаря диете или каким-то иным методам, Лаврентий Берия действительно был тем сексуальным гигантом, которым его пытались выставить. Например, в рассказ актрисы Татьяны Окуневской, якобы изнасилованной Берией, не верила даже ее собственная дочь. Дочь утверждала, что мать «всегда и во всем оставалась актрисой». Нина Алексеева, выступавшая вместе с хором НКВД, также вспоминала о том, что вступила в связь с Лаврентием Павловичем не по своей воле. Между тем сын Берии, Серго, заявлял, что Алексеева просто решила подзаработать на вымышленной ею самой истории.