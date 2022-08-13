Чем Брежнев удивил Никсона во время визита в США

В 1973 году во время своего визита в США Леонид Брежнев действительно представил Ричарду Никсону не свою супругу, а стюардессу личного самолета. Мало того, по словам Леонида Млечина, стюардесса провела в компании генсека двое суток.

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Поездки Леонида Ильича Брежнева за границу начались с вступлением его на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Правда, тогда он почти не посещал капиталистические страны. Эти государства оставались прерогативой Никиты Хрущева, генсека за плечом которого маячила супруга. Брежнева тоже порой сопровождала жена. Например, в 1961 году Леонид Ильич побывал в Африке, Судане, Индии. Красотами Индии, как пишет в своей книге «Леонид Брежнев» профессор истории Сюзанна Шаттенберг, на пару с мужем любовалась и Виктория Петровна.

Понятно, что поездки за рубеж участились после того, как Брежнев сменил Хрущева на главном посту страны. В общей сложности за кордоном Леонид Ильич побывал более 40 раз. Виктория Петровна большую часть своего времени посвящала семье, но все же присутствовала на государственных приемах, принимала жен иностранных политиков и дипломатов, посещала посольства иностранных государств, бывала на съездах партии, на сессиях Верховного Совета, на торжественных мероприятиях, где выступал Брежнев. Иногда Виктория Брежнева вместе с мужем ездила и в другие страны.

В США со стюардессой

А вот в США в 1973 году Виктория Петровна не полетела. Весной того года в Москву прибыл советник тогдашнего американского президента Ричарда Никсона Генри Киссинджер. В июне Леонид Брежнев нанес в Америку ответный визит, нацеленный на подписание бессрочного Соглашения о предотвращении ядерной войны. Генсека ожидал теплый и дружественный прием. В течение нескольких дней Брежнев даже жил на вилле Никсона в Калифорнии. Между тем советский переводчик Виктор Суходрев отмечает, что Патриция, супруга Никсона, порой не присутствовала на ужинах именно из-за того, что Брежнев не взял с собой жену.

Несмотря на отсутствие Виктории Петровны, Брежнев за океаном чувствовал себя очень уверенно и свободно. Мало того, если верить Леониду Млечину, автору издания «МИД. Министры иностранных дел», пару суток с Леонидом Ильичом провела стюардесса его личного самолета. Возможно, наличия женщины, сопровождающей главу государства, требовал протокол. Брежнев же официально представил стюардессу Ричарду Никсону. Президент США, по словам Млечина, зная о том, что перед ним стюардесса, а не жена Леонида Ильича, ничуть не смутился, только улыбнулся из вежливости. Впрочем, Брежнев наверняка и сам не стал ничего скрывать.

Женщины в жизни Брежнева

Вообще, Леонид Брежнев всегда любил женщин. В путешествиях, как утверждает биограф Федор Раззаков, его частенько сопровождала медсестра Нина Коровякова. В период упомянутого визита в США Коровяковой было около 40, Брежневу - за 60. Позже привязанность Брежнева к Коровяковой стали объяснять его пристрастием к сильнодействующим препаратам, которыми его и снабжала медицинская сестра. В ноябре 1974 года Леонид Ильич перенес инсульт, после чего здоровье его начало ухудшаться. Вот тут-то, как предполагают историки, Нина Александровна и воспользовалась ситуацией для того, чтобы сблизиться с первым человеком в стране.