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1 час назад

В возрасте 72 лет умер израильский певец Цвика Пик, тесть режиссера Тарантино

Газета.Ruиещё 2

Израильский певец и композитор Цвика Пик, дочь которого вышла замуж за голливудского режиссера Квентина Тарантино, скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает местное издание "Исраэль Хайом".

В возрасте 72 лет умер израильский певец Цвика Пик
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации СМИ, певец и композитор последние часы жизни провел у себя дома, находящемся в городе Рамат ха-Шарон. В 2018 году исполнитель перенес инсульт при полете из Израиля в Лондон, пояснили в СМИ.

"Цвика был революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки. Сегодня Цвика ушел в вечность, но песни и мелодии, которые он оставил, будут звучать еще долгие годы",

- заявил премьер-министр страны Яир Лапид.

Также премьер выразил соболезнования родным и поклонникам Пика. Цвика Пик родился 3 октября 1949 года в Польше. Он был рок-певцом, композитором и поэтом. Еще он автор ряда израильских шлягеров.

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