Охранник принцессы Дианы рассказал об ошибке в день ее гибели

Бывший охранник принцессы Дианы Ли Сансум заявил, что если бы в день ее гибели 31 августа 1997 года он был рядом, то она бы выжила в автокатастрофе. Этим мужчина поделился в беседе с The Sun.

"Когда я узнал, что они не были пристегнуты в момент аварии, я понял, почему они не выжили. Это не должно было произойти",

—поделился Сансум.

Он рассказал, что отец возлюбленного Дианы приказывал следить за тем, чтобы его сын всегда пристегивался в машине:

"Доди особенно ненавидел ремни безопасности, но я всегда на них настаивал".

Мужчина также вспомнил, что они вместе с коллегой бросали жребий, кто будет охранять принцессу и ее партнера в день автокатастрофы.