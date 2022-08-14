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2 часа назад

Илон Маск в статье для китайского журнала рассказал, зачем нужно чипировать людей

Газета.Ru

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск написал статью для китайского журнала China Cyberspace, который издает агентство КНР по цензуре в интернете. В тексте он в том числе рассказал, зачем нужно чипировать людей с помощью его стартапа Neuralink. Перевод статьи опубликовал корреспондент китайского государственного агентства "Синьхуа" Ян Лю в своем блоге на Substack.

Илон Маск рассказал, зачем нужно чипировать людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Neuralink сосредоточена на разработке технологий слияния компьютера и человеческого мозга, разработке мозговых чипов размером с монету, подобных носимым устройствам, таким как смартфоны",

- написал миллиардер.

По словам бизнесмена, чипы от Nueralink планируется глубоко интегрировать с телом пользователя.

"[Чипы] регистрируют и стимулируют активность мозга с помощью имплантатов в коре головного мозга",

- добавил Маск.

Он также напомнил, что чип поможет людям с ограниченными возможностями - восстановит двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами нервной системы, а также позволит парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами. Маск заключил, что технологии его компаний Tesla, SpaceX и Neuralink в сумме смогут "помочь достигнуть лучшего будущего для человечества".

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