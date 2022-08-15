Тайна гибели жены Тухачевского прямо на рабочем месте мужа

Биография первой жены Михаила Тухачевского уместится на одной странице. Но это только потому, что жизнь Марии Игнатьевой оказалась слишком короткой. Она покончила с собой прямо в штабном вагоне мужа. Историки приводят по крайней мере два мотива, которые могли толкнуть Игнатьеву на столь отчаянный шаг.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Любовь гимназистов

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Как пишет историк Борис Соколов в своей книге «Тухачевский: жизнь и смерть "Красного маршала"», Михаил Николаевич Тухачевский вступил в партию одним из первых: не прошло и пяти месяцев после прихода к власти большевиков. Именно это обстоятельство, по мнению Соколова, открыло перед Тухачевским многие двери. Тем более, что кадровых военных в те годы не хватало. Однако, несмотря на радужные перспективы, военачальник выбрал в жены девушку из простой семьи, тем самым повторив судьбу своего отца-дворянина, женившегося на крестьянке. Первой супругой маршала стала его юношеская любовь, Мария Владимировна Игнатьева, дочь машиниста из Пензы.

Дело в том, что детство Тухачевского прошло именно в Пензе. Там Михаил Николаевич окончил гимназию, где нередко устраивались балы. И Мария Игнатьева, ученица Шор-Монастырской гимназии, была постоянной партнершей Тухачевского на этих балах. После танцев они подолгу гуляли по Пензенским улицам, взявшись за руки. Тогда, если верить автору издания «Любви все звания покорны», Олегу Смыслову, Тухачевский красотой не отличался: у него была несуразно большая голова. Однако Мария уверяла подруг в том, что стоит Мише надеть фуражку, как он тут же преображается. Покидая Пензу, Тухачевский обещал Игнатьевой вернуться и сдержал слово.

Мешки с продовольствием

По дороге на фронт Михаил Тухачевский действительно заехал в Пензу и зарегистрировал брак с Марией Игнатьевой. С этого момента молодые супруги не расставались. Как утверждают авторы издания «Любовь и безумства поколения 30-х», Елена Прокофьева и Татьяна Умнова, Игнатьева отправилась на фронт вместе с мужем. Впрочем, никаких лишений Мария Владимировна не испытывала. Командующему армией, коим к тому моменту уже успел стать Тухачевский, был выделен целый вагон, который был также и штабом военачальника. Да и, несмотря на голод, свирепствовавший в стране, снабжение продовольствием красных командиров было налажено отменно.

Последней привилегией Мария Игнатьева не преминула воспользоваться для того, чтобы помочь своим родителям в тот нелегкий период. Роман Гуль, автор книги «Красные маршалы: Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский», пишет о том, что Игнатьева возила в Пензу целые мешки с мукой, крупой и консервами. Об этих «посылках» якобы стало известно благодаря завистникам Михаила Николаевича в реввоенсовете фронта. По предположениям Гуля, военачальник разозлился и решил порвать с женой. После заявления супруга о том, что она отныне свободна, Мария Игнатьева и покончила с собой. Это случилось в Смоленске прямо в штабном вагоне. Тем самым Игнатьева посрамила недругов Тухачевского и спасла его самого от позора и наказания.

Другая женщина

Однако Борис Соколов считает версию Романа Гуля несостоятельной. Дело в том, что на Михаила Тухачевского действительно писали доносы неприятели. Тухачевский, всегда не ладивший с комиссарами, в конце 1918 года добился отзыва комиссара Медведева, который имел множество сторонников. Эти сторонники и принялись «доводить до сведения» верхов о «барской жизни» будущего маршала. Так, комиссар 20-й Пензенской дивизии Самсонович сообщал в реввоенсовет о том, что Михаил Николаевич (в отличие от Медведева) прибыл на фронт в «вагон-салоне с женой и многочисленной прислугой» (Александр Колпакиди «Красный маршал»). Другой комиссар по фамилии Калнин, упоминал поросят, заказанных к новогоднему столу для командиров.