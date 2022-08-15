Сбежала от семьи и прославилась: история Надежды Тэффи

Талантливым людям обязательно нужно реализовывать потенциал, иначе быть несчастью. Так и наша героиня погрязла в депрессии, но нашла в себе силы писать. Оставив все и всех, пошла на зов сердца и стала королевой сатиры.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Тайна рождения и становление писательницы

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Дата рождения знаменитой русской писательницы Надежды Тэффи всегда была покрыта мраком, ведь она очень любила убавлять себе годы и порой даже сама путалась в показаниях. По официальным источникам тех времен родилась 26 апреля (8 мая) под именем Надя Лохвицкая, 11 (24) мая 1872 г. девочку покрестили. Отец писательницы был криминалистом и преподавал в Одесском лицее, а затем в университете Петербурга. У Тэффи было 4 сестры и брат — будущий генерал.

Надежда являлась средним ребенком, начало ее пути было связано с написанием стихотворений по примеру старшей сестры Марии. Ее первым произведением стало «Мне снился сон, безумный и прекрасный», но писательница забросила поэзию и сделала свой выбор в пользу публицистики. Ее сестра же, Мария (Мирра Лохвицкая), стала известной благодаря своему таланту стихосложения.

«Сохраните жизнь Андрею Болконскому»

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Родилась Надежда в Петербурге, но достаточно длительное время проживала в Москве в связи с работой отца. В возрасте 12 лет она потеряла отца и вся семья окончательно обосновалась в столице. Удивительно, но Надежда всегда грезила стать художницей, но при этом очень читала очень много литературы.

В свои тринадцать лет она уже прочла роман «Война и мир» и даже лично виделась со Л.Н. Толстым, чтобы уговорить сохранить жизнь ее любимому персонажу Андрею Болконскому. Конечно, увидев писателя, малышка засмущалась и скромно попросила автограф на фото.

Бросить семью ради карьеры?

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Тэффи часто посещала со старшей сестрой редакцию. Она сидела, вообразив себя известной поэтессой, но этим мечтам было не суждено сбыться. По окончании гимназии, девушка вышла замуж за следователя, который был значительно ее старше и на 10 лет забыла о самореализации, погрязнув в домашних делах. Она родила троих детей: 2 дочек и сына.

В девятнадцатилетнем возрасте Тэффи предстоял переезд в Тихвин, после — в небольшой городок Курской губернии. Большую часть времени семья провела в Могилёвской губернии. После жизни в двух самых больших городах России, Надежда страдала от тоски, ведь амбиции давали о себе знать, а она была заложником ситуации и даже впала в депрессию. Муж обвинял Тэффи в отсутствии ласки и заботы по отношению к собственным детям, но ей было проще обнять плюшевого медведя.

Итогом разногласий в семье стал развод и возвращение в Петербург к своим истокам. Дети остались с отцом, в своем решении писательница ни на секунду не усомнилась и даже прихватила того самого медвежонка. С детьми Надежда не общалась, хотя охотно посвящали им свои рассказы. Лишь со старшей дочерью они виделись уже в осознанном возрасте и сохраняли теплые отношения. Дочь сохранила архив произведений и писем писательницы.

«Дураки всех счастливее»

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В раздумьях о псевдониме Надежда поставила целью понравиться цензору и зацепить его звучностью. Перебирая имена, на ум пришел слуга Степан, домочадцы именовали его Стеффи и немного изменила кличку. «Дураки всех счастливее», поэтому писательница рассчитывала на везение: «Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнался), я решила подписать пьеску свою „Тэффи“ и, будь что будет, послала ее прямо в дирекцию Суворинского театра».

Удача повернулась к ней лицом и уже через пару месяцев ей дали ответ, ее пьеса «Женский вопрос» будет реализована в Москве в Малом театре.

Ее сатира пользовалась дикой популярностью, а имя было у всех на слуху, а портреты гордо красовались на обертках конфет и даже духах с подписью Тэффи. Как знак благодарности ей даже направили огромную коробку сладостей, после чего писательница заявила, что ее уже тошнит от славы.

Тэффи и Николай 2

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Писательница публиковала произведения в небезызвестном издании «Сатирикон», его охотно изучал Николай 2. В начале 20 века былао опубликовано произведение «Лелянов и канал», содержание басни полностью соответствовало действительности. Николаю тоже претила мысль главы города Лелянова убрать Екатерининский канал, поэтому произведение его позабавило.

Как раз в то время проходила подготовка к 300-летию дома Романовых Николай 2 без раздумий ответил, что ему будет достаточно произведений одной только неподражаемой Надежды Тэффи и никого более.

«Я сейчас вернулась с кладбища, где была не в качестве покойницы…»

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Писательница пережила самые трудные времена России: революции и войны оставили след на ее душе. О Второй мировой она узнала будучи в Париже. Коллаборационисты предложили сотрудничать, на что Тэффи ответила отказом, в печати она больше не появлялась.

Париж стал слишком дорогим для Тэффи, ведь источник дохода исчез и она переехала в Биарриц — небольшой город на юго-западе Франции. После смены города связь с писательницей пропала, в связи с этим достаточно быстро пошел слух о ее кончине. В 1943 г. был даже опубликован некролог в одном известном журнале Нью-Йорка, где ее назвали одной из мудрейших дам тех времен.

Информация донеслась и до самой Надежды, в монологе своей дочери она проиронизировала:

«Очень любопытно почитать некролог. Может быть такой, что и умирать не стоит». Затем остро отшутилась: «Я сейчас вернулась с кладбища, где была не в качестве покойницы, а навещала Павла Андреевича Тикстона».

Сердце Надежды не было черствым, как можно подумать после ее поступка по отношению к детям. Она влюбилась в состоятельного мужчину, к тому же женатого. Он обанкротился в 1929 году и потерял свой источник дохода, из-за чего заболел, писательница заботилась о нем до конца дней.

Сама Тэффи тоже нуждалась в помощи, ведь у нее были серьезные нервные расстройства и она совсем слабо видела. Ее близкая подруга Ирина Одоевцева подтверждала, что писательница страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Оно сопровождалось повышенной тревожностью и постоянным пересчетом окружающих ее объектов, постоянно складывала и вычитала окружающие ее цифры.

Старость Надежда проживала в одиночестве и бедности, но прожила до 80 лет. При смерти Тэффи шутила: