Ди Каприо спонсировал судебные иски о вреде климата

Некоммерческий Фонд Леонардо Ди Каприо предоставлял гранты, которые направлялись юридической фирме, подававшей судебные иски о вреде климата в США. Об этом пишет New York Post .

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О действиях фонда актера стало известно после публикации электронных писем, полученных наблюдательной группой Government Accountability & Oversight (GAO) и переданным Fox News Digital. Филантроп Дэн Эммет и профессор климатологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Энн Карлсон в 2017 году работали с юридической фирмой Sher Edling для сбора денег, которые были нужны для подачи новых исков против нефтяных компаний. Компании якобы предоставляли неверную информацию об изменениях климата.

В электронных письмах Эмметт и Карлсон обсуждали, что Sher Edling получил поддержку от Терри Тамминена — генерального директора Фонда Леонардо Ди Каприо. Тамминен занимал эту должность с 2016 по 2019 год.