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1 час назад

Леонардо Ди Каприо спонсировал судебные иски о вреде климата

Газета.Ru

Некоммерческий Фонд Леонардо Ди Каприо предоставлял гранты, которые направлялись юридической фирме, подававшей судебные иски о вреде климата в США. Об этом пишет New York Post .

Ди Каприо спонсировал судебные иски о вреде климата
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О действиях фонда актера стало известно после публикации электронных писем, полученных наблюдательной группой Government Accountability & Oversight (GAO) и переданным Fox News Digital. Филантроп Дэн Эммет и профессор климатологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Энн Карлсон в 2017 году работали с юридической фирмой Sher Edling для сбора денег, которые были нужны для подачи новых исков против нефтяных компаний. Компании якобы предоставляли неверную информацию об изменениях климата.

В электронных письмах Эмметт и Карлсон обсуждали, что Sher Edling получил поддержку от Терри Тамминена — генерального директора Фонда Леонардо Ди Каприо. Тамминен занимал эту должность с 2016 по 2019 год.

В 2017 году Фонд Леонардо Ди Каприо публично объявил, что выделит $20 млн в виде грантов на различные цели, связанные с климатом и охраной природы. Этот перечень входила организация Resources Legacy Fund, которая направляла деньги юридической фирме Sher Edling «на поддержку юридических действий по привлечению к ответственности крупных корпораций в индустрии ископаемого топлива».

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