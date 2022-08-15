Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

Умер автор бестселлера «Заклинатель лошадей»

Lenta.ruиещё 3

Умер британский писатель Николас Эванс. Об этом сообщает издание The Guardian.

Умер автор бестселлера «Заклинатель лошадей»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор бестселлера «Заклинатель лошадей» скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал сердечной приступ.

«Он прожил полную и счастливую жизнь в своем доме на берегу реки Дарт в Девоне»,

— говорится в заявлении литературного агентства United Agents.

Николас Эванс родился в 1950 году в графстве Вустершир на западе Англии. В молодости он изучал право в Оксфордском университете и работал журналистом в газете Evening Chronicle. Позднее он также работал на телевидении и выпускал документальные фильмы об искусстве.

Его роман 1995 года «Заклинатель лошадей» был продан тиражом 15 миллионов копий по всему миру, став бестселлером номер один в 20 странах. Он был переведен на 40 языков, также был снят фильм с участием режиссера и продюсера Роберта Редфорда. Главные роли в картине исполнили сам Редфорд, Кристин Скотт Томас и Скарлетт Йоханссон. Среди других известных работ Эванса — «Петля», «Прыжок в огонь» и «Отважный».

Люди,Кристин Скотт,Роберт Редфорд,Скарлетт Йоханссон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители