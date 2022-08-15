Умер автор бестселлера «Заклинатель лошадей»

Николас Эванс родился в 1950 году в графстве Вустершир на западе Англии. В молодости он изучал право в Оксфордском университете и работал журналистом в газете Evening Chronicle. Позднее он также работал на телевидении и выпускал документальные фильмы об искусстве.

Его роман 1995 года «Заклинатель лошадей» был продан тиражом 15 миллионов копий по всему миру, став бестселлером номер один в 20 странах. Он был переведен на 40 языков, также был снят фильм с участием режиссера и продюсера Роберта Редфорда. Главные роли в картине исполнили сам Редфорд, Кристин Скотт Томас и Скарлетт Йоханссон. Среди других известных работ Эванса — «Петля», «Прыжок в огонь» и «Отважный».