Чем занимались вожди чеченских сепаратистов до развала СССР

Две чеченские войны – самые кровавые конфликты постсоветской России, отголосками которых в 2000-2010-х годах стали теракты, совершаемые чеченцами уже по всему миру. Однако лидеры боевиков, печально известные своей жестокостью и кровавыми злодеяниями, в советское время были такими же простыми гражданами, как и другие. Как жили и где работали будущие террористы в социалистической стране?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Джохар Дудаев

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Будущий президент Чечни родился в селе Ялхорой за 8 дней до того, как многодетная семья его родителей была депортирована в Казахстан, где и прошли его детские годы. Семья смогла вернуться в Чечню, когда Джохар учился в шестом классе. По окончанию школы работал электриком, а затем, вопреки желанию матери, хотевшей видеть его педагогом, уехал в Тамбов, где в 1966 году окончил военное авиаучилище. Дальнейший путь Дудаева связан с ВВС. В 1968 году Дхохар Дудаев стал членом Коммунистической партии, искренне придерживаясь тогда этих убеждений, а через год женился на русской девушке, дочери военного. Во время войны в Афганистане офицер-чеченец внедрял практику ковровых бомбардировок моджахедов. В 1989 году он получил звание генерал-майора, а к моменту распада СССР служил командиром стратегической дивизии тяжелых бомбардировщиков, базировавшейся в Эстонии. У Минобороны не было претензий к Дудаеву – он всегда отличался спокойствием, а в порученной ему дивизии царил образцовый порядок. Политическую деятельность генерал начал в ноябре 1990 года, став председателем исполнительного комитета Чеченского национального съезда.

Аслан Масхадов

Блестящую военную карьеру в Советском Союзе сделал и второй президент Чечни Аслан Масхадов. Он родился в Казахстане, где находилась в ссылке его семья. После окончания школы в селе Надтеречное комсомолец Аслан отправился в Тбилиси – там он стал выпускником высшего артиллерийского командного училища. Затем Масхадов служил на китайской границе близ озера Ханко. Вступив в КПСС в 1972 году, он уверенно продвигался по служебной лестнице. Однокурсники по Ленинградской Военно-артиллерийской академии отмечали его любовь к спиртному, не выходившей, впрочем, за пределы нормальной для советского военного. В 1990 году военная часть под командованием Масхадова в Литве показала лучшие результаты по боевой и политической подготовке. Из вооруженных сил России полковник уволился в 1992 году, после чего примкнул к Дудаеву.

Шамиль Басаев

Совсем иным был жизненный путь в СССР Шамиля Басаева – человека, который фактически поставил под контроль президента Масхадова и спровоцировал Вторую Чеченскую войну. В социалистическом обществе он не был явным неудачником, однако и большими успехами похвастаться не мог. После окончания школы на станице Ермоловской Басаев перебрался в Волгоградскую область – там он 4 года работал строителем в совхозе «Аксайском». О разнорабочем Шамиле Басаеве на хуторе Поперечном, по данным газеты «Коммерсантъ», остались воспоминания, как о разгульном парне, от которого забеременела одна из местных жительниц. Басаев на ней не женился, а уехал в Москву. Вместо желаемого юрфака МГУ, куда его не взяли по конкурсу (сам он утверждал, что там требовали взятку), чеченец в 1987 году стал студентом института инженеров землеустройства. Впрочем, ненадолго – на следующий год Басаева отчислили за прогулы и неуспеваемость. Побывав автобусным контролером и сторожем кафе, Шамиль Басаев стал руководителем отдела по продаже компьютеров в фирме, которую возглавлял его бывший одноклассник. Впоследствии босс Басаева вспоминал о нем, как об очень ленивом человеке, который мог ночами напролет играть в компьютерные игры. В тоже время он отмечал любовь будущего боевика к чтению.

Во время августовского путча Шамиль Басаев поддержал защитников Белого дома во главе с Ельциным, выйдя на улицу в составе огромной толпы. Впоследствии он объяснял эти действия тем, что видел в возможной победе ГКЧП угрозу будущей независимости Чечни, на которую уже был нацелен комитет, возглавляемый Дудаевым.

Доку Умаров