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52 минуты назад

Чем занимались вожди чеченских сепаратистов до развала СССР

Русская семерка

Две чеченские войны – самые кровавые конфликты постсоветской России, отголосками которых в 2000-2010-х годах стали теракты, совершаемые чеченцами уже по всему миру. Однако лидеры боевиков, печально известные своей жестокостью и кровавыми злодеяниями, в советское время были такими же простыми гражданами, как и другие. Как жили и где работали будущие террористы в социалистической стране?

Чем занимались вожди чеченских сепаратистов до развала СССР
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Джохар Дудаев

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Будущий президент Чечни родился в селе Ялхорой за 8 дней до того, как многодетная семья его родителей была депортирована в Казахстан, где и прошли его детские годы. Семья смогла вернуться в Чечню, когда Джохар учился в шестом классе. По окончанию школы работал электриком, а затем, вопреки желанию матери, хотевшей видеть его педагогом, уехал в Тамбов, где в 1966 году окончил военное авиаучилище. Дальнейший путь Дудаева связан с ВВС. В 1968 году Дхохар Дудаев стал членом Коммунистической партии, искренне придерживаясь тогда этих убеждений, а через год женился на русской девушке, дочери военного. Во время войны в Афганистане офицер-чеченец внедрял практику ковровых бомбардировок моджахедов. В 1989 году он получил звание генерал-майора, а к моменту распада СССР служил командиром стратегической дивизии тяжелых бомбардировщиков, базировавшейся в Эстонии. У Минобороны не было претензий к Дудаеву – он всегда отличался спокойствием, а в порученной ему дивизии царил образцовый порядок. Политическую деятельность генерал начал в ноябре 1990 года, став председателем исполнительного комитета Чеченского национального съезда.

Аслан Масхадов

Блестящую военную карьеру в Советском Союзе сделал и второй президент Чечни Аслан Масхадов. Он родился в Казахстане, где находилась в ссылке его семья. После окончания школы в селе Надтеречное комсомолец Аслан отправился в Тбилиси – там он стал выпускником высшего артиллерийского командного училища. Затем Масхадов служил на китайской границе близ озера Ханко. Вступив в КПСС в 1972 году, он уверенно продвигался по служебной лестнице. Однокурсники по Ленинградской Военно-артиллерийской академии отмечали его любовь к спиртному, не выходившей, впрочем, за пределы нормальной для советского военного. В 1990 году военная часть под командованием Масхадова в Литве показала лучшие результаты по боевой и политической подготовке. Из вооруженных сил России полковник уволился в 1992 году, после чего примкнул к Дудаеву.

Шамиль Басаев

Совсем иным был жизненный путь в СССР Шамиля Басаева – человека, который фактически поставил под контроль президента Масхадова и спровоцировал Вторую Чеченскую войну. В социалистическом обществе он не был явным неудачником, однако и большими успехами похвастаться не мог. После окончания школы на станице Ермоловской Басаев перебрался в Волгоградскую область – там он 4 года работал строителем в совхозе «Аксайском». О разнорабочем Шамиле Басаеве на хуторе Поперечном, по данным газеты «Коммерсантъ», остались воспоминания, как о разгульном парне, от которого забеременела одна из местных жительниц. Басаев на ней не женился, а уехал в Москву. Вместо желаемого юрфака МГУ, куда его не взяли по конкурсу (сам он утверждал, что там требовали взятку), чеченец в 1987 году стал студентом института инженеров землеустройства. Впрочем, ненадолго – на следующий год Басаева отчислили за прогулы и неуспеваемость. Побывав автобусным контролером и сторожем кафе, Шамиль Басаев стал руководителем отдела по продаже компьютеров в фирме, которую возглавлял его бывший одноклассник. Впоследствии босс Басаева вспоминал о нем, как об очень ленивом человеке, который мог ночами напролет играть в компьютерные игры. В тоже время он отмечал любовь будущего боевика к чтению.

Во время августовского путча Шамиль Басаев поддержал защитников Белого дома во главе с Ельциным, выйдя на улицу в составе огромной толпы. Впоследствии он объяснял эти действия тем, что видел в возможной победе ГКЧП угрозу будущей независимости Чечни, на которую уже был нацелен комитет, возглавляемый Дудаевым.

Доку Умаров

Уроженец чеченского села Харсеной Доку Умаров после окончания Грозненского нефтяного института стал работать инженером-строителем. Ему приходилось совершать рабочие поездки в различные города Советского Союза и даже за рубеж. В 1980-х годах Умаров впервые преступил закон, убив человека, однако преступление было квалифицировано, как совершенное по неосторожности. Выйдя на свободу, уехал в Тюменскую область, где в начале 1990-х ненадолго стал коммерческим директором юрлица «Тюмень-Агда Ф-4». В дальнейшем уголовные наклонности Умарова получили полный выход – на его счету похищения людей, бандитизм и организация терактов. Умаров являлся одним из последних крупных лидеров террористов на Кавказе и номинальный президентом Чечни, однако он же покончил с идеологией чеченской государственности, поведя с 2007 года войну уже под знаменем международного исламизма.

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