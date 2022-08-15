Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Американская певица Стингрей захотела популяризировать советскую рок-культуру

Газета.Ru

О планах заняться популяризацией советской и постсоветской рок-культуры во всем мире сообщила американская певица Джоанна Стингрей, сообщает Общественная служба новостей.

Американская певица популяризирует советскую рок-культуру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артистки, она посетит Москву, где представит свою книгу о творчестве Виктора Цоя.

Стингрей призналась, что ее расстраивает «раскол» культуры, поэтому она попробует объединить мир с помощью рассказа о российском опыте. Певица заявила: нынешняя ситуация напоминает ей 1984 год. Тогда американские коллеги негативно отнеслись к ее визиту в СССР.

«Я потратила годы на то, чтобы сломать эти стереотипы и дать возможность американцам увидеть другую Россию и других русских – не то, что они видели в новостях», – цитирует Стингрей ТАСС.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители