Американская певица популяризирует советскую рок-культуру

О планах заняться популяризацией советской и постсоветской рок-культуры во всем мире сообщила американская певица Джоанна Стингрей, сообщает Общественная служба новостей.
По словам артистки, она посетит Москву, где представит свою книгу о творчестве Виктора Цоя.
Стингрей призналась, что ее расстраивает «раскол» культуры, поэтому она попробует объединить мир с помощью рассказа о российском опыте. Певица заявила: нынешняя ситуация напоминает ей 1984 год. Тогда американские коллеги негативно отнеслись к ее визиту в СССР.
«Я потратила годы на то, чтобы сломать эти стереотипы и дать возможность американцам увидеть другую Россию и других русских – не то, что они видели в новостях», – цитирует Стингрей ТАСС.