Как девушка разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента

Американку Сару Калберсон с самого детства терзала семейная тайна. Она видела, что отличается от родителей, но первая попытка узнать правду о своем прошлом закончилась неудачей. Тогда девушка решилась нанять частного детектива, который помог ей отыскать еще одну зацепку. Это навсегда изменило ее жизнь, ведь оказалось, что Сара — наследница знатного африканского рода. «Лента.ру» рассказывает историю американской актрисы, которая неожиданно для себя узнала, что может стать вождем племени. Как она оказалась на краю света в опасной стране и обрела миссию?

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сара ничего не знала о своих корнях, и это не давало ей покоя. Даже ее настоящее имя — и то было загадкой. Сарой ее назвали Джим и Джуди Калберсон — приемные родители, которые удочерили девочку, когда она была совсем маленькой. Они представления не имели, какое имя у нее было раньше.

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Калберсоны любили Сару как родную дочь и обеспечивали ее всем необходимым, но она все равно понимала, что отличается от них. Ей хотелось знать, кем были ее родные мать и отец, но разгадка казалась недосягаемой.

Шло время, она увлеклась театром, и это увлечение со временем переросло в профессию. Сара выиграла стипендию в Университете Западной Вирджинии и получила степень магистра изящных искусств в Театре Американской консерватории в Сан-Франциско.

Девушке удалось многого добиться, но ее не оставляло желание узнать о своих корнях и вернуться домой. Туда, где она могла бы ощутить себя на своем месте

В 21 год Сара решила, что должна узнать ответы на вопросы, которые мучили ее столько лет. Проще всего оказалось отыскать ее биологическую мать.

По следам родителей

Родная мать Сары, американка Лилиан Метени, которую все называли Пенни, любила маленькую дочку, которую звала Эстер Элизабет, и документировала каждый ее шаг. Но она была совсем одна — отец девочки, с которым она познакомилась в университете, уехал на родину и ничем не мог помочь. У Пенни не было ни средств, ни возможностей, чтобы растить дочь в одиночку, поэтому она решила отдать ее на удочерение.

Встретиться с родительницей лично Саре так и не удалось — Пенни умерла от рака еще 10 лет назад. Но по крайней мере теперь девушка знала, кем та была. В случае с отцом вопрос оставался открытым.

Спустя семь лет, в 2004 году, Сара по совету подруги наняла частного детектива, заплатив ему 25 долларов. Тот оказался мастером своего дела и уже через три часа предоставил заказчице информацию о ее биологическом отце. А через четыре дня девушке позвонили.

Звонила ее тетя — сестра родного отца, живущая в американском штате Мэриленд. Она рассказала, что получила письмо племянницы и решила немедленно с ней связаться. Во время разговора трубку взял дядя девушки, Джозеф Фрэнсис Кпосова, и сообщил ей шокирующую новость.

"Ты знаешь, кто ты? Твой прадед был верховным вождем деревни Бампе в Сьерра-Леоне. Ты — принцесса!"

— дядя Сары Джозеф Фрэнсис Кпосова.

Прошло время. Однажды девушка обедала с приятельницей и через шум разговоров вновь услышала, как звонит ее телефон.

— Это твой отец, Джозеф Кониа Кпосова, — раздалось из трубки.

Сначала Сара не поверила своим ушам и подумала, что ослышалась. Она попросила мужчину на другом конце провода подождать, пока она не найдет места поспокойнее, и забежала в тихий винтажный магазин неподалеку.

— Повторите, пожалуйста, что вы сказали? — взволнованно произнесла Сара.

— Прости меня. Я не знал, как тебя найти, — прозвучало в ответ.

Оказалось, что биологический отец Сары родился в Сьерра-Леоне. В молодости он был студентом по обмену и учился в американском колледже. Именно тогда он познакомился с Пенни. У пары родилась дочь, однако новая семья так и не сложилась. Мужчина закончил учебу и вернулся на родину. Лишь теперь, спустя почти 30 лет, он смог поговорить с дочерью и пригласить ее в гости.

"Ты принадлежишь к знатному роду и однажды можешь стать вождем племени"

— отец Сары Джозеф Кониа Кпосова.

Услышав эти слова, Сара поняла, что ее жизнь навсегда изменилась.

Самолет в Африку

В декабре 2004 года Сара и ее друг, преподаватель актерского мастерства Джона Верле, отправились в Африку. Примерно через 20 часов полета самолет приземлился неподалеку от Фритауна, столицы Сьерра-Леоне. Отец девушки ждал ее в маленьком здании аэровокзала.

Сара призналась, что ожидала увидеть статного и брутального мужчину, но перед ней предстал невысокий человек с тонкими чертами лица.

Отец и дочь обнялись впервые в жизни, затем Джозеф вывел Сару на улицу, чтобы познакомить с родственниками

Из аэропорта отец, дочь и ее друг поехали в гостиницу. Переночевав и отдохнув, они отправились в Бампе.

Королевский пир

В деревне было несколько десятков домов с крышами из пальмовых листьев. Вокруг раскинулись поля с бататом и маниокой. Возле дорог бедно одетые дети продавали апельсины.

Приезд Сары стал настоящим событием — сотни местных жителей вышли ей навстречу. Они пели, и отец девушки перевел для нее слова «Сара, ты приехала на родину! Добро пожаловать домой!»

Джозеф провел экскурсию по школе, в которой работал директором. Дети тоже радостно приветствовали его дочь.

В честь визита почетной гостьи на площади накрыли стол. Сара сидела рядом с дядей-вождем, отцом и другими знатными людьми. Она познакомилась с женой и детьми отца, которые оказались очень талантливыми. Пир в окружении семьи и местных длился до самой ночи.

Сара была счастлива оказаться на родине, но было и то, что ее огорчило. Условия жизни в Бампе были ужасающими: людям не хватало воды, средств гигиены и лекарств. Из двух тысяч жителей электричество было только у ее отца и дяди, но и они включали генератор лишь в особых случаях. Процветала малярия, и за 17 дней, проведенных в Бампе, Калберсон трижды побывала на похоронах

В школе, где работал ее отец, во многих классах не было крыш, но, несмотря на это, ученики не пропускали занятия.

«Эти люди прошли через ад, но они нашли силы оставить страдания в прошлом и продолжать жить», — сказала Сара.

Помощь Бампе

Вернувшись в США, Сара стала получать звонки от дальних родственников из Африки. Они просили девушку помочь им и прислать денег.

Верле вспоминает, что Саре было по-настоящему трудно в то время — у нее как у начинающей актрисы, живущей на зарплату преподавателя танцев, не было возможности помочь всем, но при этом она испытывала желание изменить жизнь своих родных и считала это своей миссией.

Подумав, Сара предложила Верле основать некоммерческую организацию «Фонд Кпосова» и собрать средства на восстановление Бампе. Пара поставила цель собрать 200 тысяч долларов. Для этого Сара организовала карнавал в школе, где она преподавала, и концерт африканской этнической музыки в Университете Западной Вирджинии. В организации концерта приняли участие приемные родители девушки.

В 2006 году Сара приехала в Бампе вместе с Джимом и Джуди. К этому времени фонду удалось собрать 24 тысячи долларов, которые были направлены на восстановление школы. Биологический отец Сары признался, что очень благодарен приемным родителям дочери и рад, что она попала именно к ним.

В конце концов, фонд был переименован в Sierra Leone Rising. Теперь организация занимается не только восстановлением школ, но и снабжением Сьерра-Леоне чистой питьевой водой.

По словам Калберсон, на сегодняшний день фонду удалось обеспечить работу девяти колодцев, которые обслуживают около 12 тысяч человек по всей стране. Фонд также запустил кампанию «Маска для Африки», цель которой — замедлить распространение COVID-19