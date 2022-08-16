Юрий Васильев рассказал о любовницах Андрея Миронова

16 августа 1987 года ушел из жизни артист театра и кино Андрей Миронов. В возрасте 46 лет. Актриса и писательница Татьяна Егорова утверждает, что Андрей Миронов умер на ее руках, с клятвами в вечной любви, и что именно она – главная женщина в его жизни.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Партнер Андрея Миронова и друг Юрий Васильев в интервью «ЭГ» рассказал об истинных отношениях Андрея Александровича и актрисы Татьяны Егоровой. Между прочим, в новом спектакле театра Сатиры «Дядя Жорж» он играет вместе с другой возлюбленной Андрея Миронова – актрисой Ниной Корниенко.

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- Юрий Борисович, в вашей гримерке театра Сатиры уголок памяти Андрея Миронова. Каким человеком был Андрей Миронов?

- «Зажигалкой», генератором идей. Постоянно находился в поиске нового. Торопился жить, не щадил себя. Был борцом и абсолютным победителем. На его счету не было ни одного проигрыша ни на каком фронте, включая любовный. Победителей женщины любят, и Андрея Александровича любили все женщины. К тому же он красиво одевался, красиво двигался и был джентльменом. Любил жизнь и умел жить ярко.

- Говорят, что Андрей Миронов больше всех женщин любил Нину Корниенко. Об этом рассказал в интервью каналу ТВЦ Александр Пятков. На ваш взгляд, какой женщине принадлежало сердце Андрея Александровича? Почему ни одна не могла перед ним устоять?

- С Ниной Корниенко всю жизнь играю в театре Сатиры, и сейчас у нас премьера – «Дядя Жорж», где она играет тещу моего героя – профессора Серебрякова. Нина Григорьевна не только великолепная актриса, но очень хороший, чистый, порядочный человек. Таким же порядочным человеком был и Андрей Александрович. Не был свидетелем любви Андрея и Нины, но охотно верю Пяткову, что Нина была главной любовью Андрея Миронова. Они очень подходили друг другу, и были прекрасны в спектакле «Женитьба Фигаро». Он влюблялся во всех партнерш – иначе он не мог играть «отношения» между мужчиной и женщиной.

- Татьяна Егорова в своей книге «Андрей Миронов и Я» (скромное название) утверждает, что «она была – самой любимой и самой желанной». Что вы думаете по этому поводу?

- Сомневаюсь в сумасшедшей любви между Мироновой и Татьяной Егоровой, которую она описала в своей книге. На моих глазах Андрей Миронов шарахался от нее – убегал за кулисы, в гримерки. Признаюсь, я не застал пик их любви в театре Сатиры, а застал уже этакое «послевкусие». В этом «послевкусие» между Андреем и Татьяной Егоровой не было и намека на любовь. Впрочем, есть разные виды любви и влюбленности, а у артистов – это целый спектр отношений.

- Значит права жена Андрея Миронова Лариса Голубкина, которая считает, что «Татьяна Егорова – одна из миллиона любовниц ее мужа»?

- Лариса Ивановна – умная женщина, и ей можно верить. Никогда не ловил ее на неправде. Думаю, что с женой Ларисой Ивановной Голубиной ему было хорошо, уютно и надежно. Он очень любил порядок, чистоту, а Лариса Ивановну все это обеспечивало. Любил приводить домой компании, застолья, и Лариса Ивановна отдавала этому много времени, жертвуя своей карьерой. И она – очень его любила. Знала о всех его увлечениях, но понимала, что он все равно выбрал ее и останется именно ее мужем.

- Представляете ли вы сегодня Андрея Миронова?