«Похороны» террориста №1: что сделали с телом Бен Ладена

Прошло десять лет с тех пор, как власти США заявили о ликвидации террориста №1, однако споры по поводу этого события не утихают. Много вопросов оставляет и способ захоронения бен Ладена.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Избавились быстро

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2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабаде во втором часу ночи по местному времени американским спецназом был убит Усама бен Ладен. Именно его власти США обвиняли в организации террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

История с ликвидацией террориста в изложении американских официальных лиц выглядит весьма запутанно. Многие обнародованные ими факты явно противоречат друг другу. Не стали исключением и подробности захоронения главного врага Америки.

По словам Пентагона, тело бен Ладена было доставлено на ближайшую от места ликвидации военно-морскую базу США, где были взяты его образцы ДНК. А дальше из провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) на вертолете тело боевика переправили на авианосец «Карл Винсон», базировавшийся в Аравийском море. Приготовления к погребению в море, по словам представителя американских спецслужб, начались уже 3 мая в 01:10 по местному времени и закончились в 02:00. Было сделано несколько снимков убитого. Американский военнослужащий прочитал заранее подготовленные молитвы, которые были переведены на арабский. Затем тело покойного омыли, завернули в белый саван и поместили в мешок. Труп положили на слегка наклоненную доску, и он быстро «съехал» в воды Аравийского моря. Церемония, по свидетельству очевидцев, длилась меньше часа.

В переписке между американскими ведомствами, которую опубликовала служба WikiLeaks, подчеркивалось, что на похоронах бен Ладена не было ни одного рядового. О том, как был похоронен глава «Аль-Каиды»*, знали лишь несколько офицеров.

Скрыть навечно

После похорон американские власти заявили, что решение не предавать бен Ладена земле, а похоронить в море обусловлено лишь намерением не допустить, чтобы его могила превратилась в место паломничества. Примерно также Барак Обама объяснил решение не публиковать фотографии мертвого террориста. «Это было сделано из соображений национальной безопасности, так как снимки могли быть использованы в качестве инструмента пропаганды», – отметил президент. Некоторые СМИ выдвинули предположение, что военные опасались попыток выкрасть тело бен Ладена: в этом плане море оказалось самым надежным укрытием.

Однако американский спецназовец под псевдонимом Марк Оуэн заявил, что тело экс-главы «Аль-Каиды»* сразу отправили на военную базу для осмотра экспертами и в море он захоронен так и не был. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование убийства Усамы бен Ладена и сделал ряд любопытных заключений. По его словам, похороны в море, как того якобы требовал мусульманский обычай, всего лишь инсценировка. Ее придумали после того, как стало ясно, что объяснить смерть террориста атакой беспилотника уже не получится. В качестве доказательства своей версии Херш привел свидетельство одного из «морских котиков», согласно которому голову террориста «с несколькими пулевыми отверстиями», а также «некоторые части тела» положили в мешок и сбросили с вертолета в горах Гиндукуш.

В WikiLeaks, ссылаясь на письма сотрудников частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, также утверждали, что официальная версия погребения Усамы бен Ладена «может не соответствовать действительности».

Некоторые источники со ссылкой на добытые хакерами документы высказывали мнение, что труп бен Ладена не бросали в море, а прямиком доставили в США. Любопытный момент. Сразу после того, как Обама объявил об уничтожении лидера «Аль-Каиды»*, вице-президент Stratfor Фред Бертон написал главе компании Джорджу Фридману: «По моим данным, тело уже у нас. Слава богу!» В другом опубликованном послании Бертон указывает, что «тело убитого террориста доставили на борт самолета ЦРУ, который должен переправить его в Институт патологии Вооруженных сил США, расположенный в штате Мэриленд».

Американский информационный телеканал Fox News, опираясь на свои источники, утверждал, что тело бен Ладена какое-то время находилось под охраной на американской военной базе в Афганистане, а потом могло было быть погребено в Саудовской Аравии.

Одно из крупнейших международных агентств Associated Press, чтобы прояснить ситуацию с похоронами бен Ладена, направило запрос министерству обороны США. В ответ Пентагон сообщил, что не может найти фотографий или видеоматериалов данной церемонии. Военные чиновники также заявили, что не располагают данными о вскрытии или ДНК-тестах бен Ладена, как и любыми другими документами, описывающими захоронение террориста.