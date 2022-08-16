Элвис жив? 3 безумные теорий о судьбе короля рок-н-ролла

Ровно 45 лет назад, 16 августа 1977 года, не стало короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Практически сразу после его смерти возникло множество теорий о том, как это произошло. А некоторые и вовсе до сих пор уверены, что Элвис жив. "Рамблер" решил собрать самые безумные теории о смерти Пресли.

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16 августа 1977 года артист вернулся в свое поместье от стоматолога. Всю ночь он провел за разговорами о предстоящей помолвке с Джинджер Олден, о грядущих гастролях и многом другом. А уже ближе к утру Пресли принял дозу успокоительного и спустя некоторое время еще одну, поскольку не мог уснуть. Еще какое-то время Элвис провел за чтением книги в ванной комнате.

Около двух часов дня Олден проснулась и не обнаружила в своей постели Пресли. В ванной комнате девушка обнаружила его бездыханное тело. Скорая помощь быстро приехала на место, но оказалось уже поздно. Вскрытие показало, что причиной остановки сердца стала чрезмерная доза принятых различных медикаментов, по некоторым данным в том числе и запрещенных.

Все было подстроено

Существует версия, что Элвис подстроил свою смерть и сейчас колесит по всему миру. Некоторые даже считают, что Элвис специально одевается как Элвис, и это позволяет не вызывать никаких подозрений. Многие фанаты артиста, в свою очередь, находят следы его пребывания и доказывают, что это был именно он.

Кадр из фильма "Один дома"

А соскучившись по появлению на экране, Элвис, по мнению поклонников, снялся на заднем плане массовки в популярном фильме "Один дома".

Элвис умер еще в армии

Известно, что Элвис Пресли служил в армии США в третьей танковой дивизии с 1958 по 1960 год. Многие фанаты обратили внимание на то, что после армии Пресли стал другим, а именно изменился его голос. Кто-то указывал на то, что у артиста и вовсе изменилась форма ушей и черепа. На почве этого и появилась теория, что Пресли умер еще в армии, и ему на замену пришел двойник.

Элвис — пришелец

Многие поклонники уверены, что Элвис не умер, а просто вернулся домой. Конспирологи опирались на истории самого Элвиса. В детстве он якобы слышал голоса в голове, а в день его рождения, 8 января 1935, над городом Тупело были видны НЛО. Парикмахер и некоторые друзья Пресли также говорили о неопознанных летающих объектах, которые регулярно появлялись над Элвисом. Поэтому многие и решили, что артист был внеземного происхождения.

Эта теория часто обыгрывается в культуре. Например, в фильме "Angry Video Game Nerd: The Movie" Элвис живет в "Зоне 51".