Необычный образ пассажирки московского метро восхитил сеть

Необычный образ девушки в вагоне московского метро восхитил пользователей сети. Ее фотографию опубликовали в группе «Москва моя» в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
На снимке изображена молодая девушка с волосами пепельного цвета в платье с изображением херувимов, небольшой шляпе с искусственными цветами, носках с рюшами и черных туфлях на толстом каблуке. В руках она держит букет из пяти подсолнухов.
«Мне нравится, здорово! Девушка без комплексов, молодец», «А что не так? Очень необычно, девушка молодец, любит красоту», «Девушка-лето», «У меня дочь увлекается косплеем. Девушка, скорее всего, тоже из этого же хобби. Косплееры воссоздают образ персонажа из любимых игр, кино, книг, манг и аниме», — прокомментировали юзеры.