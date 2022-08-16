Необычный образ пассажирки московского метро восхитил сеть

«Мне нравится, здорово! Девушка без комплексов, молодец», «А что не так? Очень необычно, девушка молодец, любит красоту», «Девушка-лето», «У меня дочь увлекается косплеем. Девушка, скорее всего, тоже из этого же хобби. Косплееры воссоздают образ персонажа из любимых игр, кино, книг, манг и аниме», — прокомментировали юзеры.