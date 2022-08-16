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1 час назад

Умер режиссер Вольфганг Петерсен

Lenta.ru

Немецкий и голливудский режиссер Вольфганг Петерсен умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умер режиссер Вольфганг Петерсен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Режиссер скончался в пятницу, 12 августа, в своем доме в Брентвуде (Лос-Анджелес). Как сообщила публицист Мишель Бега, причиной смерти Петерсена стал рак поджелудочной железы.

Работа Вольфганга Петерсена «Подводная лодка» была номинирована на премию Оскар в шести номинациях. Также режиссер известен по таким фильмам, как «Бесконечная история», «Враг мой», «Самолет президента», «Идеальный шторм», «Троя».

Люди,Вольфганг Петерсен,
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