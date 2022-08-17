Исследование: 74% людей покупают одежду в секонд-хенде

Согласно отчету Recurate, 74% жителей экономически развитых стран всех возрастов, полов и социально-экономического статуса совершают покупки в сегменте секонд-хенд. Если раньше считалось, что секонд-хенд — удел бедных, то теперь 77% горожан с доходом от 50 тысяч до 100 тысяч долларов за год покупают и продают подержанную одежду не реже одного раза в два-три месяца. Причем почти половина из них покупает, чтобы затем перепродать. 64% потребителей приобретают бренды средней ценовой категории: Lululemon, Nike, Levi's и J.Crew. На втором месте — фаст-фэшн, около 30% заинтересованы в люксе.

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Покупать вещи с историей модно, утверждает профессор истории моды Академии художеств Милана Любовь Попова. Во-первых, человек будет уверен, что его вещь редкая. Но при этом чаще всего не очень дорогая. Во-вторых, развитие мировой моды в тупике. Люксовые бренды цитируют коллекции и тренды 70-х, 80-х и 90-х. В тренде — смешение стилей. А раз так, многие покупают вещи тех лет и удачно их сочетают. Плюс влияет экономическая ситуация, указывает Любовь Попова.

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Любовь Попова профессор истории моды Академии художеств Милана Любовь Попова «Наблюдается расслоение общества на менее состоятельные категории, которые становятся все шире. Это главным образом касается молодежи, которая или только начинает работать, или работает бесплатно как стажеры, или трудится на очень низкой зарплате. Естественно, они ищут такие пути, которые позволяют одеться интересно, индивидуально, но в то же время не тратя большие деньги».

В России к покупке секонд-хенда подталкивает уход из страны западных брендов как раз того самого популярного среднего ценового сегмента. На интернет-площадках полно старых вещей из H&M и Levi's по непривычно низким ценам. Например, автору этого материала удалось найти меховой жилет Zara в хорошем состоянии всего за 300 рублей.

В основном секонд-хенд торгует в онлайне, однако в Москве есть точки и офлайн, где представлена интересная одежда. Например, юбку начала нулевых москвичка Мария смогла приобрести в эти выходные в кафе «Интеллигенция».

«Секонд-хенды делятся на два типа: селективные и сетевые. Но ты никогда не знаешь, что можешь там найти, потому что в сетевом можно найти какую-нибудь фирменную вещь, как и в селективном. Но селективные в основном специализируются на продаже винтажных люксовых вещей. В сетевых же можно найти как масс-маркет, неизвестные бренды, так и люксовые, если хорошо поискать. Сейчас они проводят довольно большое количество маркетов, где они выставляются. Эти маркеты сезонные и проводятся на базе разных торговых центров».

Не так давно британский Vogue посвятил колонку московскому магазину винтажных вещей «Фрик Фрак». Журнал о моде счел весьма актуальной подборку вещей в коллекции, рассказала Business FM хозяйка магазина, историк моды Ирина Гетманова: «Винтажная одежда — это одежда, которой от 20 до 50 лет. Она входит как бы заново в моду. Огромный рост продаж, потому что если раньше это была маргинальная мода, то сейчас это маст-хэв, это носят».