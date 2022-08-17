Как принц Чарльз относится к тому, каким его изобразили в «Короне»

Миллионы преданных зрителей с нетерпением ждут премьеры нового сезона «Короны» — ожидается, что стриминговая платформа Netflix выпустит его уже в ноябре 2022 года. Отмеченная многочисленными престижными наградами драматическая многосерийная картина посвящена жизни британской королевской семьи. Новый сезон станет пятым по счёту: в первых четырёх рассказывалось о коронации Елизаветы, первых годах её брака, взаимоотношениях с Уинстоном Черчиллем и Маргарет Тэтчер, а также о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в качестве жены, матери и сестры. Создатель «Короны» Питер Морган ещё в июне объявил, что пятый сезон не станет финальным: к нему добавят шестой, чтобы успеть рассказать историю трагической смерти леди Ди. Таким образом, фокус продолжает смещаться с самой королевы Елизаветы II на семью её сына — принца Чарльза.

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Как на самом деле принц Чарльз относится к тому, каким его изобразили в «Короне»?

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В обсуждении сериала «Короны» королевская семья старается придерживаться любимого принципа Елизаветы II, который звучит как «никому ничего не объясняй». Большинство её ближайших родственников избегают обсуждать с прессой скандальный проект Netflix. Лишь благодаря королевскому эксперту и журналисту Салли Беделл Смит на днях удалось узнать, что принц Филипп был опустошён демонстрацией его отношений с собственным отцом в «Короне», которую он называл «шокирующе злонамеренной». Впрочем, теперь стало известно и об отношении принца Чарльза к тому, каким представляют его сценаристы сериала: на этот раз обошлось без инсайдеров и журналистов — на помощь пришёл один из британских политических деятелей.

Во время интервью таблоиду Daily Mail лидер Шотландской лейбористской партии Анас Сарвар рассказал о том, каким было его знакомство с принцем Уэльским во время открытия заседания шотландского парламента в 2021 году. Анасу оно запомнилось шуткой принца Чарльза, с которой он начал свою речь:

«Здравствуйте, приятно познакомиться со всеми вами. Я даже близко не такой, каким меня изображают на Netflix». Принц позже признался, что подобный способ знакомства показался ему «довольно интересным».

«Он со смехом сообщил, что у него столько неприятностей из-за этого сериала, что его жалобы устало слушать все его окружение»,

— рассказал Сарвар.

Исполнитель роли принца Чарльза, актёр Джош О'Коннор, получил премию «Эмми» в 2021 году за свою игру на экране. Тем не менее, критикам его экранное воплощение совершенно не понравилось: в негативных отзывах часто отмечали, что принц Уэльский представлен в сериале как слабый и чрезмерно раздражительный молодой человек, которого родители вынудили вступить в брак без любви.

«Чарльза изобразили очень злым и неприятным человеком, который только и делает, что кричит на свою жену»,