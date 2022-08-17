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58 минут назад

На кого из мировых звезд затаила обиду Меган Маркл

РИА "ФедералПресс"

Королевские эксперты говорят, что герцогиня Сассекская очень обидчива. Так, она не может простить одну известную поп-звезду.

На кого из мировых звезд затаила обиду Меган Маркл
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Меган прекрасно осведомлена о комментарии, который Кэти Перри сделала в 2018 году по поводу ее свадебного платья»,

– пишет Marie Claire.

Кэтти сказала, что на месте Меган сделала бы еще одну примерку. Замечание задело актрису. В этот период на них и так лилось много хейта.

Кэтти Перри и Орландо Блум – соседи Сассекских в Лос-Анджелесе.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Елизавета II готова к смерти.

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