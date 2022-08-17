На кого из мировых звезд затаила обиду Меган Маркл

Королевские эксперты говорят, что герцогиня Сассекская очень обидчива. Так, она не может простить одну известную поп-звезду.

«Меган прекрасно осведомлена о комментарии, который Кэти Перри сделала в 2018 году по поводу ее свадебного платья»,

Кэтти сказала, что на месте Меган сделала бы еще одну примерку. Замечание задело актрису. В этот период на них и так лилось много хейта.