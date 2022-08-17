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3 часа назад

Канье Уэста раскритиковали за продажу коллекции Yeezy Gap из мусорных пакетов

Газета.Ruиещё 1

Канье Уэст подвергся критике за то, что продает свою последнюю коллекцию одежды из мусорных мешков. Об этом сообщает PageSix.

Канье Уэста раскритиковали за продажу коллекции из мусорных пакетов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Один из пользователей Twitter опубликовал фотографию из магазина Gap в Нью-Йорке, на которой новая коллекция рэпера вместо вешалок и рейлов лежит в черных мусорных пакетах на полу.

«Вот как они продают вещи Yeezy GAP. Чтобы найти нужный размер, придется рыться в мусорном мешке»,

— подписал фото недовольный покупатель.

Он добавил, что продавец-консультант объяснил ему, «что Йе разозлился, когда увидел, что одежда из коллекции развешана на вешалках, потому что «это не соответствует его задумке».

Фотография из магазина вызвала бурное обсуждение и шквал критики в сторону Канье Уэста, которые ранее заявил, что «самым большим вдохновением для него, как для дизайнера одежды, являются бездомные».

«Это все, что не так с миллиардерами. Они не видят бедственного положения людей, не видят их страданий, но видят возможность быть модными и наживаться на этом... это отвратительно»,

— написал один из пользователей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Ким Кардашьян поддержала Канье Уэста, надев очки его бренда Yeezy.

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