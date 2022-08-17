Канье Уэста раскритиковали за продажу коллекции из мусорных пакетов

Канье Уэст подвергся критике за то, что продает свою последнюю коллекцию одежды из мусорных мешков. Об этом сообщает PageSix.
Один из пользователей Twitter опубликовал фотографию из магазина Gap в Нью-Йорке, на которой новая коллекция рэпера вместо вешалок и рейлов лежит в черных мусорных пакетах на полу.
«Вот как они продают вещи Yeezy GAP. Чтобы найти нужный размер, придется рыться в мусорном мешке»,
— подписал фото недовольный покупатель.
Он добавил, что продавец-консультант объяснил ему, «что Йе разозлился, когда увидел, что одежда из коллекции развешана на вешалках, потому что «это не соответствует его задумке».
Фотография из магазина вызвала бурное обсуждение и шквал критики в сторону Канье Уэста, которые ранее заявил, что «самым большим вдохновением для него, как для дизайнера одежды, являются бездомные».
«Это все, что не так с миллиардерами. Они не видят бедственного положения людей, не видят их страданий, но видят возможность быть модными и наживаться на этом... это отвратительно»,
— написал один из пользователей.
Ранее «Газета.Ru» рассказала, что Ким Кардашьян поддержала Канье Уэста, надев очки его бренда Yeezy.