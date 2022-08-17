Канье Уэста раскритиковали за продажу коллекции из мусорных пакетов

Канье Уэст подвергся критике за то, что продает свою последнюю коллекцию одежды из мусорных мешков. Об этом сообщает PageSix.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Один из пользователей Twitter опубликовал фотографию из магазина Gap в Нью-Йорке, на которой новая коллекция рэпера вместо вешалок и рейлов лежит в черных мусорных пакетах на полу.

«Вот как они продают вещи Yeezy GAP. Чтобы найти нужный размер, придется рыться в мусорном мешке»,

— подписал фото недовольный покупатель.

Он добавил, что продавец-консультант объяснил ему, «что Йе разозлился, когда увидел, что одежда из коллекции развешана на вешалках, потому что «это не соответствует его задумке».

Фотография из магазина вызвала бурное обсуждение и шквал критики в сторону Канье Уэста, которые ранее заявил, что «самым большим вдохновением для него, как для дизайнера одежды, являются бездомные».

«Это все, что не так с миллиардерами. Они не видят бедственного положения людей, не видят их страданий, но видят возможность быть модными и наживаться на этом... это отвратительно»,

— написал один из пользователей.