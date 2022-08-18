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1 час назад

Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 91 год

Lenta.ru

Молодо выглядящая женщина Джоан Ричмонд-Вудхаус из Блэкберна, Англия, раскрыла секрет своей привлекательности в пожилом возрасте. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

91-летняя женщина раскрыла секрет привлекательности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам жительницы Великобритании, многие люди не верят, что ей 91 год. «Я всегда выгляжу молодо. Люди оказываются шокированы, когда я говорю им о своем возрасте. Я не выгляжу, не говорю и не веду себя так, будто мне 91 год», — рассказала она и пояснила, что она никогда не думала о старости. Вдобавок женщина отметила, что она любит ходить на пляж в бикини.

Одним из секретов своей моложавой внешности героиня материала назвала отсутствие каких-либо ограничений. В частности, чтобы выглядеть свежей и подтянутой, она не придерживается специального питания. «Я не соблюдаю никаких глупых диет. Я просто ем то, что хочу — и это делает меня счастливой. Я очень люблю английскую еду — особенно сытную закуску в пабе», — призналась Ричмонд-Вудхаус.

В марте 90-летняя женщина сообщила, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает хорошая наследственность и тренировки в спортзале: растяжка, упражнения с мячом и кардионагрузки. Кроме того, ее дочь отметила, что мать следует простой схеме ухода за кожей, в частности, умывается водой с мылом и наносит на лицо увлажняющий лосьон.

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