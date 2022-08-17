Популярный тиктокер в мире получил итальянское гражданство

Самый популярный тиктокер в мире Хаби Лейм стал гражданином Италии. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
Хаби Лейм, на которого в TikTok подписаны 148 млн фолловеров, церемония принесения присяги прошла в пьемонтском городке Кивассо, где блогер живет уже 20 лет. В ходе церемонии он поклялся сохранять верность стране и соблюдать ее конституцию Италии и другие законы страны.
"Я очень горжусь. Я чувствовал себя знаменитым еще до сегодняшнего дня, ведь я вырос здесь. Но я чувствую большую ответственность за присягу, которую я дал, это не слова на ветер",
- заверил он.
Хабане Лейм родился в 2000 году в Сенегале, в возрасте одного года переехал в Италию с родителями. Он окончил местную школу, но гражданство смог получить только сейчас из-за итальянского законодательства.