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3 часа назад

Россиянка рассказала о двухсотлетнем проживании своей семьи в московском доме

Мослентаиещё 1

О том, как проживает один род в течение 200 лет в московском доме на Покровском бульваре 16-18, строение 4-4а «Мосленте» рассказала потомок семьи Карзинкиных, Татьяна Телешова.

Россиянка рассказала о 200-летнем проживании своей семьи в московском доме
Фото: МослентаМослента

По словам Телешовой, еще в начале 19 века ее предок купец Карзинкин выкупил сгоревший участок, достроил дом, а затем с семьей въехал в новые помещения. В то время в доме часто гостили известные художники, писатели и актеры.

В начале 20 века в здании произошел сильный пожар, после которого дом перестраивался. Был проведен капитальный ремонт со сменой лестничных площадок, позднее квартира стала коммунальной.

В 1970-х в доме хотели сделать музей, семье отдали еще пару маленьких комнат для хранения архива, поэтому сейчас потомки известного купца владеют 200 квадратными метрами. «Право нашей семьи на владение всем домом на сегодняшний день никто не оспаривает, но кому оно нужно? Закона о реституции у нас нет. Да и я сама не взяла бы себе в хозяйство такой домище. У меня просто нет средств, которые необходимы для его восстановления и содержания», — рассказала собственница.

Телешова также рассказала, что на данный момент в их доме постоянно проходят экскурсии, кроме того в помещениях ведется активная общественная жизнь: здесь проходят выставки, встречи, презентации книг.

Ранее была раскрыта стоимость квартир в знаменитом доме в центре Москвы.

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