Флоренс Дженкинс: тайны успеха певицы, у которой не было голоса

Знаменитой исполнительнице XX века Флоренс Фостер Дженкинс абсолютно не мешало отсутствие музыкального слуха, певческого таланта и чувства ритма, чтобы считать себя превосходной певицей и исполнять сложнейшие оперные арии. Так почему же она тогда была известна и как ей удавалось собирать залы, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Library of Congress' Library of Congress'

Флоренс родилась в обеспеченной американской семье в 1868 году, и с самого детства увлекалась музыкой. Отец будто чувствовал, что ничего хорошего из этого увлечения дочери не получится, поэтому отказался помогать ей в карьере певицы. Тогда девушка сбежала с будущим мужем в Филадельфию, где зарабатывала на жизнь, давая частные уроки музыки. После смерти отца в 1909 году она получила щедрое наследство и начала активно готовиться к концертной деятельности. Спустя три года состоялся ее дебют в качестве певицы.

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Она арендовала залы в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне и других городах, где исполняла на сцене арии Моцарта, Штрауса, Верди, а также написанные ей самой произведения. Публика с трудом могла вынести ее скрипучий голос и полное непопадание в ноты. Критик Даниель Диксон позже так описывал ее концерты: «Она кудахтала и вопила, трубила и вибрировала». Однако большую часть зрителей забавляло, с какой самоуверенностью выступала эта певица. Но сама Флоренс воспринимала смех в зрительном зале, как проявление зависти. Ее не смущала реакция публики, ведь она была убеждена, что поет непревзойденно.

Еще одним свидетельством ее фантастической уверенности в своем таланте стал случай с записью грампластинки. Прибыв на звукозаписывающую студию, Флоренс отказалась от репетиций и настройки аппаратуры, она просто подошла к микрофону и запела. Она исполнила каждую песню по одному разу, а затем, прослушав записи, назвала их «превосходными». Именно с них и были отпечатаны грампластинки.

Популярность Флоренс Дженкинс только росла. В последний год своей жизни ей удалось выступить на самой престижной сцене Нью-Йорка — в Карнеги-Холл. При этом билеты были распроданы в рекордно быстрые сроки, а цена на них взлетела до 20$, что было приличной суммой по меркам 1940-х годов. Через месяц после своего триумфа Дженкинс умерла. Ходили слухи, что она не перенесла многочисленных насмешливых отзывов критиков на ее выступление в Карнеги-Холл.

Образ неорлинарной певицы вдохновил и кинематограф — режиссер Стивен Фрирз снял фильм «Примадонна», посвященный жизни Флоренс Дженкинс, где в главной роли снялась Мерил Стрип, получив за нее очередную номинацию на «Оскара».