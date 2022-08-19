В Токио умерла известный дизайнер Ханаэ Мори

Ей было 96 лет. Модельер была единственным членом парижской гильдии дизайнеров Haute couture из Японии, напоминает агентство Kyodo.

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Мори родилась в 1926 году в префектуре Симанэ. Вместе с семьёй переехала в Токио, где окончила женский христианский университет. В 25 лет она открыла своё первое ателье, работала портнихой.

В 1965 году дизайнер провела свой первый зарубежный показ мод в Нью-Йорке. Тогда она привлекла внимание коллекцией «Восток встречается с Западом», которая получила широкое признание.В 1970-х Мори открыла свои дома моды в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. В 1976 дизайнер устроила показ в Монако по приглашению княгини Грейс Келли.

За свою карьеру она разработала костюмы для десятков фильмов, несколько линеек формы для бортпроводников авиакомпании Japan Airlines, форму для японских олимпийцев и школьников.