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4 часа назад

Известный итальянский шеф-повар назвал отличительные качества москвичей

Мослента

Основные отличительные качества москвичей от жителей других городов назвал в разговоре с «Москвич Mag» известный итальянский шеф-повар Мирко Дзаго. По его словам, жители столицы редко улыбаются без весомой причины, часто выглядят уставшими, бывают раздражительны и постоянно куда-то спешат.

Итальянец назвал отличительные качества москвичей
Фото: МослентаМослента

«Я думаю, это проблема любой столицы, что Москвы, что Рима. Все из-за жесткой конкуренции и постоянного давления. Конечно, на меня это тоже влияет, и я стараюсь бороться с таким состоянием — останавливаюсь, успокаиваюсь, стараюсь перезагрузиться»,

— рассказал он.

По его мнению, люди в регионах отличаются более спокойным и открытым характером, и поэтому легче уживаются друг с другом.

Ранее ресторатор Илья Тютенков назвал самое «ресторанное» место Москвы. По его мнению, это Патриаршие пруды. «Патрики десять лет назад вызывали у любого ресторатора недоумение, хотя было понятно, что там есть ощущение "как в Европе": миленько, первые этажи», — отметил он.

Люди,Илья Тютенков,
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