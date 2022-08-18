Итальянец назвал отличительные качества москвичей

Основные отличительные качества москвичей от жителей других городов назвал в разговоре с «Москвич Mag» известный итальянский шеф-повар Мирко Дзаго. По его словам, жители столицы редко улыбаются без весомой причины, часто выглядят уставшими, бывают раздражительны и постоянно куда-то спешат.

Фото: Мослента Мослента

«Я думаю, это проблема любой столицы, что Москвы, что Рима. Все из-за жесткой конкуренции и постоянного давления. Конечно, на меня это тоже влияет, и я стараюсь бороться с таким состоянием — останавливаюсь, успокаиваюсь, стараюсь перезагрузиться»,

— рассказал он.

По его мнению, люди в регионах отличаются более спокойным и открытым характером, и поэтому легче уживаются друг с другом.