Рик Эстли выпустил ремейк клипа "Hever Gonna Give You Up" спустя 35 лет

Артист сделал коллаборацию с крупной страховой компании CSAA Insurance. В рамках сотрудничества Эстли выпустил клип на дебютный сингл спустя 35 лет.

Песня «Never Gonna Give You Up» вышла летом 1987 года. Вскоре композиция добралась до вершин хит-парада Великобритании и Billboard Hot 100. В интернете клип на трек стал розыгрышем, получившим название «рикроллинг». Его суть заключается в предоставлении человеку ссылки на клип под видом любой другой.