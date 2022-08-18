Рик Эстли выпустил ремейк клипа "Hever Gonna Give You Up" спустя 35 лет

Британский певец Рик Эстли снялся в ремейке клипа на свой хит «Hever Gonna Give You Up». Ролик опубликован на платформе Youtube.
Артист сделал коллаборацию с крупной страховой компании CSAA Insurance. В рамках сотрудничества Эстли выпустил клип на дебютный сингл спустя 35 лет.
Песня «Never Gonna Give You Up» вышла летом 1987 года. Вскоре композиция добралась до вершин хит-парада Великобритании и Billboard Hot 100. В интернете клип на трек стал розыгрышем, получившим название «рикроллинг». Его суть заключается в предоставлении человеку ссылки на клип под видом любой другой.
В июле 2021 года оригинальный клип «Never Gonna Give You Up» набрал миллиард просмотров на YouTube.