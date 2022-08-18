Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Рэпер Кид Кади признался, что перенес инсульт

Газета.Ru

Американский рэпер Кид Кади признался, что перенес инсульт, сообщает Esquire.

Рэпер Кид Кади признался, что перенес инсульт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнитель рассказал, как у него случился приступ в 2016 году в реабилитационном центре. Певец проходил лечение от тревожности и депрессии. Кади жаловался на подавленное состояние и суицидальные мысли.

«Все было отвратительно»,

— отметил Кади.

Рэпер добавил, что после инсульта у него появились проблемы с речью и координацией. Артист рассказал, что его менеджер предложил взять паузу в музыкальной карьере на тот период.

Ранее с инсультом была госпитализирована заслуженная артистка России Лариса Гаврилина. Состояние певицы резко ухудшилось, когда та находилась в своей квартире.

Люди,Лариса Гаврилина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители