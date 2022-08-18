Американский рэпер Кид Кади признался, что перенес инсульт, сообщает Esquire.
Исполнитель рассказал, как у него случился приступ в 2016 году в реабилитационном центре. Певец проходил лечение от тревожности и депрессии. Кади жаловался на подавленное состояние и суицидальные мысли.
«Все было отвратительно»,
— отметил Кади.
Рэпер добавил, что после инсульта у него появились проблемы с речью и координацией. Артист рассказал, что его менеджер предложил взять паузу в музыкальной карьере на тот период.
Ранее с инсультом была госпитализирована заслуженная артистка России Лариса Гаврилина. Состояние певицы резко ухудшилось, когда та находилась в своей квартире.