Американский рэпер Кид Кади признался, что перенес инсульт, сообщает Esquire.

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Исполнитель рассказал, как у него случился приступ в 2016 году в реабилитационном центре. Певец проходил лечение от тревожности и депрессии. Кади жаловался на подавленное состояние и суицидальные мысли.

«Все было отвратительно»,

— отметил Кади.

Рэпер добавил, что после инсульта у него появились проблемы с речью и координацией. Артист рассказал, что его менеджер предложил взять паузу в музыкальной карьере на тот период.