Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече

Популярная порноактриса Вайолет Майерс (Violet Myers) рассказала о самом страшном случае, который произошел с ней после начала карьеры в секс-индустрии. В интервью, опубликованном на YouTube-канале Lena The Plug, порнозвезда призналась, что ее напугал фанат, решивший пообщаться с ней на заправке.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Майерс поведала, что поклонники часто узнают ее на улице и просят сфотографироваться. Однако случай, когда фанат подошел к ней на заправке, девушка назвала самым пугающим.

По словам порноактрисы, мужчина узнал ее и, получив подтверждение того, что действительно общается с Майерс, предложил сотрудничество. Звезда порно уточнила, что в момент встречи была совершенно одна, поэтому занервничала и засмущалась. Кроме того, она заявила, что не снимается в секс-видео со всеми фанатами: перед этим актрисе нужно убедиться, что она будет в безопасности.

В заключение Майерс добавила, что с тех пор старается не появляться в подобных местах одна.