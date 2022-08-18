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1 час назад

Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече

Lenta.ru

Популярная порноактриса Вайолет Майерс (Violet Myers) рассказала о самом страшном случае, который произошел с ней после начала карьеры в секс-индустрии. В интервью, опубликованном на YouTube-канале Lena The Plug, порнозвезда призналась, что ее напугал фанат, решивший пообщаться с ней на заправке.

Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Майерс поведала, что поклонники часто узнают ее на улице и просят сфотографироваться. Однако случай, когда фанат подошел к ней на заправке, девушка назвала самым пугающим.

По словам порноактрисы, мужчина узнал ее и, получив подтверждение того, что действительно общается с Майерс, предложил сотрудничество. Звезда порно уточнила, что в момент встречи была совершенно одна, поэтому занервничала и засмущалась. Кроме того, она заявила, что не снимается в секс-видео со всеми фанатами: перед этим актрисе нужно убедиться, что она будет в безопасности.

В заключение Майерс добавила, что с тех пор старается не появляться в подобных местах одна.

Ранее бывшая порноактриса Лана Роудс, которую порносайт PornHub признал самой популярной в мире, рассказала о самом безумном поступке, который она совершала в жизни. Женщина призналась, что однажды приехала автостопом к тюрьме, в которой находился ее бойфренд-заключенный, и попыталась пробраться в здание ради встречи с ним.

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