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2 часа назад

Американка отрастила волосы длиной 33 метра

Газета.Ru

Американка отрастила волосы длиной 33 метра, пишет издание UPI. Это достижение позволило ей побить свой же предыдущий рекорд. 60-летняя Аша Мандела из Флориды прославилась в 2009 году, когда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос в мире. Тогда длина ее локонов составляла почти шесть метров.

Американка отрастила волосы длиной 33 метра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2022 году женщина снова появилась в медиапространстве, заявив, что побила собственное достижение. По словам Аши, теперь ее длина ее волос составляет 33 метра. Женщина, принимая поздравления с очередным рекордом, рассказала, что начала отращивать волосы более 40 лет назад.

"Я называю свои волосы королевской короной",

- поделилась американка.

Мандела добавила, что носит волосы на тканевой повязке, чтобы они не волочились по земле и не напрягали шею. Несмотря на то, что муж Аши тратит несколько часов на то, чтобы помочь помыть супруге голову, он счастлив быть рядом с такой уникальной женой. Для того, чтобы полностью вымыть волосы раз в неделю, Аша тратит шесть бутылок шампуня, а завершается процесс двухдневной сушкой.

"Я никогда не захочу подстричься. Этого никогда не произойдет",

- призналась Мандела.

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