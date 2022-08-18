Что на самом деле случилось во время последнего полета Гагарина

В этом году исполнилось пятьдесят четыре года с тех пор, как во время тренировочного полета погиб первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин. С тех пор не утихают споры, мог ли Гагарин выжить или нет? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо восстановить ход его последнего полета 27 марта 1968 года.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Самолет был исправен

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Сразу после трагедии для расследования катастрофы самолета с первым космонавтом на борту была создана авторитетная комиссия. Ее члены установили, что испытываемый истребитель УТИ МИГ-15 перед вылетом был проверен техниками и находился в отличном состоянии. Причем проверял самолет, в том числе и летчик-испытатель 1 класса, разбившийся, вместе с Ю.А. Гагариным – В.С. Серегин. Об отличной подготовке к полету Гагарина и говорить не приходится, он мог совершать и намного более сложные полеты. При этом общественность страны больше всего волновало, почему Гагарину после полета в космос не запретили летать совсем. Ведь каждый полет это риск, подвергать которому первого космонавта Земли было недопустимо.

Прерванные каникулы

В этой связи интересно отметить тот факт, что Гагарин и сам не собирался подниматься в небо до 1 мая 1968 года. Полетам мешала учеба. Космонавту необходимо было готовиться к защите диплома. В связи с этим он 2 декабря 1967 года подал рапорт с просьбой освободить его от обязанностей заместителя начальника по летно-космической подготовке до 1 мая 1968 года. Ходатайство было удовлетворено. Если Ю.А. Гагарин, как добросовестный студент отгулял бы свой отпуск целиком, то остался бы жить. Но, к сожалению, защита дипломной работы состоялась 17 февраля 1968 года, после чего Гагарин, получив диплом инженера с отличием, принял решение досрочно вернуться к полетам. В воздух после отпуска в первый раз он поднялся 13 марта, а уже 27 марта погиб.

Роковой полет

Предполагалось, что после рокового полета, Ю.А. Гагарин сможет самостоятельно летать на МИГ-17. Для первого космонавта был даже выделен самолет МИГ-17 с бортовым номером 19. За несколько дней перед роковым полетом Гагарин прошел медицинский осмотр, в ходе которого было отмечено, что он совершенно здоров. После предполетной подготовки Серегиным был утвержден и подписан Гагариным полетный лист. Все проходило в штатном режиме. После рапорта механика о готовности машины к полету, пилоты поднялись в кабину. Гагарин разместился в ее передней части, а Серегин в задней. В 10 часов 19 минут 27 марта 1968 года, самолет под управлением Гагарина поднялся в воздух. Спустя 11 минут Юрий Алексеевич доложил на землю о завершении необходимых упражнений и попросил разрешение на возвращение, которое было получено. Однако, спустя минуту самолет врезался в землю.[С-BLOCK]