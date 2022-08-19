Королева Иордании показала фото с помолвки старшего сына

Наследный принц Королевства Иордании Аль-Хуссейн бин Абдалла женится. Об этом сообщила королева Рания, опубликовав в социальных сетях несколько фотографий с помолвки. Старший сын короля Абдаллы II и королевы Рании, 28-летний наследный принц Хусейн, помолвлен с Раджвой Халед бин Мусаед бин Саиф бин Абдулазиз Аль Саиф. Помолвка, как того требуют традиции, прошла в доме отца невесты в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. На мероприятии присутствовали родители жениха и невесты.
"Я не думала, что смогу хранить столько радости в своем сердце. Поздравляю моего старшего принца Хуссейна и его красивую невесту Раджву", — обратилась к молодоженам королева Рания. "Рада приветствовать мою третью дочь Раджву, будущую невесту Хусейна, в нашей семье. Мы так рады за вас обоих",
— написала супруга короля Абдаллы II под фотографией с невесткой.
В июле этого года королевский дворец Иордании объявил о помолвке старшей дочери короля Абдаллы II и королевы Рании — принцессы Иман.