Королева Иордании показала фото с помолвки старшего сына

Наследный принц Королевства Иордании Аль-Хуссейн бин Абдалла женится. Об этом сообщила королева Рания, опубликовав в социальных сетях несколько фотографий с помолвки. Старший сын короля Абдаллы II и королевы Рании, 28-летний наследный принц Хусейн, помолвлен с Раджвой Халед бин Мусаед бин Саиф бин Абдулазиз Аль Саиф. Помолвка, как того требуют традиции, прошла в доме отца невесты в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. На мероприятии присутствовали родители жениха и невесты.