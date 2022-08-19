Женщина-летчик, которая стала воевать в армии предателей Власова

Вячеслав Звягинцев, автор книги «Трибунал для «сталинских соколов»», причислил Серафиму Ситник к числу летчиков, воевавших за немцев. Но это правда лишь отчасти: дело в том, что ранение не позволило Ситник служить в авиационной группе нацистов. Однако тот факт, что начальник связи советской авиадивизии всё-таки перешла на сторону противника, сомнений у большинства историков не вызывает.

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Неудачное приземление

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Перед тем как перейти на вражескую сторону, Серафима Захаровна Ситник действительно успела стать начальником связи 205-й истребительной авиадивизии и получить звание майора. Ситник, которая, по воспоминаниям сослуживцев, отличалась грубым голосом и мужскими манерами, перешла в авиацию из сухопутных войск: ее муж Юрий Александрович Немцевич был лётчиком. Вот только 29 октября 1943 года пути супругов разошлись навсегда. Именно в этот день самолёт, в котором находилась Серафима Ситник, был сбит неприятелем.

Как утверждает Кирилл Александров, автор издания «Армия генерал-лейтенанта А. А. Власова. 1944-1945», самолет У-2 попал под огонь вражеской зенитной артиллерии над деревней 5-я Николаевка в районе Козелыцины. Ситник получила ранение, но сумела опуститься на землю на парашюте. Вот только сразу после приземления Серафима Захаровна была схвачена немцами. Впрочем, женщину тут же доставили в лазарет и оказали необходимую медицинскую помощь. Однако несмотря на такой «прием» поначалу Ситник сотрудничать с врагами вовсе не собиралась.

Склонение на сторону немцев

На первом же допросе, как пишет Борис Плющов в своей книге «Генерал Мальцев», Серафима Ситник, оказавшаяся в местечке Морицфельде, смело заявила о том, что немцы – обыкновенные бандиты, которые убили ее мать и трехлетнего сына. Гитлеровцы, воспользовавшись моментом, приняли выспрашивать у Ситник адрес, по которому прежде проживали упомянутые члены её семьи. Оказалось, что родственники женщины раньше жили неподалёку, в Кировограде. Туда в срочном порядке был отправлен самолёт «Юнкерс».

Вскоре к Ситник доставили мать и маленького сына. Эта встреча стала переломной в судьбе Серафимы Захаровны: она согласилась сражаться на стороне нацистов и была зачислена в авиационную группу. Однако по состоянию здоровья Ситник пробыла там недолго: сказалось ранение. Тем не менее ряды так называемой Русской освободительной армии под командованием Власова Серафима не покинула: перешла в отдел пропаганды.

Дальнейшая судьба

А в это время Юрий Немцевич не находил себе места. Так, очевидцы тех событий, слова которых приведены в издании «Жизнь – вечный взлёт» Тамары Кожевниковой и Марины Попович, вспоминали, что полковник не стеснялся плакать на людях: он был уверен в том, что его жена погибла. Даже на фюзеляже своего самолёта лётчик написал: «За Симу Ситник». Однако через некоторое время после исчезновения Ситник её голос раздался из репродуктора, установленного в землянке. Серафима Захаровна призывала своих бывших сослуживцев перестать воевать за Советский Союз и перейти на сторону противника.