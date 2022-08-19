Правда ли, что Петра I подменили и кому это было нужно

Жизнь Петра I окутана множеством легенд. Согласно одной из них, Петра Великого подменили, и на самом деле долгие годы российской империей управлял совсем другой человек. Подробнее об этой теории и о том, имеет ли она что-то общее с реальностью, в материале "Рамблера".

Фото: Paul Delaroche Paul Delaroche

Существует несколько версий "подмены" Петра I. Если верить первой, будущего императора похитили немцы, еще когда он был младенцем, а на его место положили ребенка из немецкой слободы в Кукуе.

Эта версия получила огласку еще в 1700 году. На допросе в Преображенском приказе крепостные боярина Стрешнева говорили:

"Государь не царского колена, а немецкой породы, а великого государя скрыли немцы у мамок в малых летех, а вместо него подменили нова. Немцы хитры — лик под лик подводят".

Вторая версия гласит – настоящий Петр поехал в Европу со своим Великим посольством. В Европе его похитили, а его место занял похожий на него самозванец из иностранных спецслужб. Согласно этой версии, истинному императору после "подмены" пришлось несладко. Кто-то считал, что его в Риге "заклали в стену", кто-то, что "царь в немцах в бочку закладен и в море пущен". Еще было мнение, что Петра пытала шведская королева, после чего бросила его в темницу в Стокгольме.

По третьей версии, настоящий император принял старообрядчество и ушел в скиты в глухие леса, а "немецкая стража" возвела на престол антихриста.

Все эти версии появились в связи с тем, что многих настораживали излишне европейские настроения Петра I. Государь нарушал исконно русские традиции, повелевал подрожать западу, привозил из Европы различные диковинки и технологии – в общем, вел себя не как типичный русский правитель, а значит, его наверняка подменили.