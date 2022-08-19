Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Дочь Курта Кобейна заявила, что не рассчитывала дожить до 30 лет

Газета.Ru

Фрэнсис Бин Кобейн отметила 30-летие и заявила, что "была не уверена", что доживет до этого возраста. Об этом девушка рассказала подписчикам своих социальных сетей. В свой 30-й день рождения дочь покойного музыканта Курта Кобейна и певицы Кортни Лав выложила в Instagram несколько фотографий и заявила, что десять лет назад она "не была уверена", что доживет до этого возраста.

Дочь Кобейна заявила, что не рассчитывала дожить до 30 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"30! Я сделала это! Честно говоря, 20-летняя Фрэнсис не была уверена, что это случится",

- написала Фрэнсис Бин Кобейн.

Девушка добавила, что в двадцатилетнем возрасте она испытывала чувство глубокой ненависти к себе, продиктованное неуверенностью и психологическими травмами.

"Мое тело и мозг знали, как с этим справиться, но я видела себя и мир через призму обиды. Мне казалось, что меня привели в мир, в котором царит только хаос, боль и горе",

- добавила Фрэнсис, намекая на потерю отца в столь юном возрасте. Фрэнсис был всего один год, когда Курт Кобейн покончил с собой в возрасте 27 лет.

Люди,Фрэнсис Бин,Курт Кобейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители