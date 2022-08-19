Дочь Кобейна заявила, что не рассчитывала дожить до 30 лет

Фрэнсис Бин Кобейн отметила 30-летие и заявила, что "была не уверена", что доживет до этого возраста. Об этом девушка рассказала подписчикам своих социальных сетей. В свой 30-й день рождения дочь покойного музыканта Курта Кобейна и певицы Кортни Лав выложила в Instagram несколько фотографий и заявила, что десять лет назад она "не была уверена", что доживет до этого возраста.