Дочь Кобейна заявила, что не рассчитывала дожить до 30 лет

Фрэнсис Бин Кобейн отметила 30-летие и заявила, что "была не уверена", что доживет до этого возраста. Об этом девушка рассказала подписчикам своих социальных сетей. В свой 30-й день рождения дочь покойного музыканта Курта Кобейна и певицы Кортни Лав выложила в Instagram несколько фотографий и заявила, что десять лет назад она "не была уверена", что доживет до этого возраста.
"30! Я сделала это! Честно говоря, 20-летняя Фрэнсис не была уверена, что это случится",
- написала Фрэнсис Бин Кобейн.
Девушка добавила, что в двадцатилетнем возрасте она испытывала чувство глубокой ненависти к себе, продиктованное неуверенностью и психологическими травмами.
"Мое тело и мозг знали, как с этим справиться, но я видела себя и мир через призму обиды. Мне казалось, что меня привели в мир, в котором царит только хаос, боль и горе",
- добавила Фрэнсис, намекая на потерю отца в столь юном возрасте. Фрэнсис был всего один год, когда Курт Кобейн покончил с собой в возрасте 27 лет.