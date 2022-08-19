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33 минуты назад

Умер «апельсиновый король» из списка Forbes

Lenta.ru

Бразильский миллиардер Хосе Луис Кутрале, известный как «апельсиновый король», умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет издание O Globo. Бизнесмен из списка Forbes скончался от естественных причин в Лондоне, где жил последние годы.

Умер «апельсиновый король» из списка Forbes
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На момент смерти его состояние оценивалось в 1,9 миллиарда долларов. Он был на 25 месте в списке богатейших бразильцев. В 1967 году семья Кутрале основала компанию Cutrale, завод по производству сока которой стал одним из крупнейших в мире. В начале 2010-х годов завод разливал каждый третий стакан апельсинового сока в мире. В 2020 году доходы группы равнялись 3,1 миллиарда долларов.

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