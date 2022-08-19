Звезда реалити-шоу установил виниры в Турции и лишился зубов

Звезда британского реалити-шоу «Первые свидания» Дэнни Беннет установил виниры в одной из клиник Турции и показал страшные последствия процедуры. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзер с никнеймом danny2bennett признался, что на данный момент ему трудно есть, улыбаться и разговаривать, поскольку накладки постоянно выпадают изо рта. 38-летний Беннет рассказал, что изначально намеревался сделать новые зубы в городе Бирмингем, Великобритания, однако последовал совету знакомых и отправился в заграничную клинику.

После инцидента мужчина ездил в Турцию дважды, так как британские врачи отказывались брать на себя ответственность и исправлять неудачную работу коллег. Беннет признался, что он расстроен и перестал верить в себя, после того как лишился зубов. Кроме того, он попросил у подписчиков контакты хорошего специалиста.