Одни ругают, другие боготворят: противоречивый Андрей Кончаловский

"В Андрее Кончаловском много пафоса. Он поставил несколько пьес Чехова в театре Моссовета — по-современному. Сказал, что «под новым ракурсом». Я чувствовал и чувствую Чехова иначе. В нашем театре у Кончаловского я сыграл Дорна в его спектакле «Чайка». Безусловно, Андрей Сергеевич человек одаренный, с большим культурным багажом. Я имел честь быть вхож в семью Михалковых-Кончаловских и был знаком и с Натальей Петровной, и с Сергеем Владимировичем. Но если с Никитой у меня взаимопонимание по глазам — и нам ничего объяснять друг другу не надо, то с Андреем сложнее. Его высокомерие меня угнетает. Когда я начал репетировать с ним «Чайку», то через неделю вызвал его на разговор. Андрей выслушал мои доводы и сказал: «Это у нас с тобой оппозиционные расхождения». Несмотря на свое огорчение, сказал помощнику: «Евгений нас покинет, и нужно искать другого исполнителя роли Дорна». А потом тут же говорит: «Ну, давай, еще попробуем». И Кончаловский пошел на компромисс, и я, в свою очередь, пошел на компромисс. В результате эту работу мы сделали достойно. Но больше с ним работать желанием не горю".