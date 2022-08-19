Одни ругают, другие боготворят: противоречивый Андрей Кончаловский

20 августа режиссер, сценарист Андрей Кончаловский встречает 85-летие. Ведущие каналы страны в этот день показывают фильмы и праздничные программы в честь юбиляра. Андрей Сергеевич – признанный мэтр, классик, но в его биографии есть страницы, которые далеко не всем нравятся. «ЭГ» попыталась создать его правдивый портрет с учетом противоположных мнений.
Актер, режиссер, сценарист Александр Адабашьян:
"Кончаловский, как художник Пикассо — с периодами жизни разного цвета и настроения. Он состоит из всех цветов радуги. Взгляды Кончаловского очень часто и резко менялись и меняются, что в принципе нормально. Кончаловский был и американцем, и европейцем, и кем только не был. Изменчивость взглядов не принижает его художественных достоинств, просто все делится на периоды. Мне ближе мировоззрение его брата Никиты Михалкова".
Режиссер, актриса Екатерина Двигубская:
"Мой отец — художник Николай Двигубский и отец моего брата Егора Кончаловского были большими друзьями. Они вместе работали и отдыхали. Были не разлей вода. Если мой отец после ссоры с Кончаловским не сказал о нем ни одного плохого слова, то Андрей Сергеевич в своей чудовищной книге позволил себе написать о нем гадости. Николай Двигубский был большим художником, человеком очень образованным, культурным, воспитанным, преданным искусству. Я — никогда не подам руки Андрею Кончаловскому за его низость по отношению к моему отцу".
Актер, режиссер, педагог Евгений Стеблов:
"В Андрее Кончаловском много пафоса. Он поставил несколько пьес Чехова в театре Моссовета — по-современному. Сказал, что «под новым ракурсом». Я чувствовал и чувствую Чехова иначе. В нашем театре у Кончаловского я сыграл Дорна в его спектакле «Чайка». Безусловно, Андрей Сергеевич человек одаренный, с большим культурным багажом. Я имел честь быть вхож в семью Михалковых-Кончаловских и был знаком и с Натальей Петровной, и с Сергеем Владимировичем. Но если с Никитой у меня взаимопонимание по глазам — и нам ничего объяснять друг другу не надо, то с Андреем сложнее. Его высокомерие меня угнетает. Когда я начал репетировать с ним «Чайку», то через неделю вызвал его на разговор. Андрей выслушал мои доводы и сказал: «Это у нас с тобой оппозиционные расхождения». Несмотря на свое огорчение, сказал помощнику: «Евгений нас покинет, и нужно искать другого исполнителя роли Дорна». А потом тут же говорит: «Ну, давай, еще попробуем». И Кончаловский пошел на компромисс, и я, в свою очередь, пошел на компромисс. В результате эту работу мы сделали достойно. Но больше с ним работать желанием не горю".
До недавнего времени Александр Домогаров был любимым и постоянным актером Андрея Кончаловского как в театре, так и в кино. Но МХАТ имени Горького с худруком Бояковым рассорил актера и режиссера. Домогаров со скандалом покинул спектакль «Сцены супружеской жизни» и свою партнершу Юлию Высоцкую, и таким образом союз распался. До этого Александр Домогаров рассказал «ЭГ» об огромном влияние Кончаловского на его личность:
"После работы над ролью Астрова и продолжительного общения с Андреем Кончаловским до конца я уже и не понимаю — кто же я теперь. Раньше был романтиком, потому что по своей природе доверчив и сентиментален. Хотя жизнь за мою доверчивость не раз меня била, но я продолжаю верить людям. Верю и ошибаюсь, и так по кругу... Если бы я был прожженным циником, то не доверял бы. У нас 90 процентов умных людей — никому не доверяет".
"Андрей Сергеевич в свои лета слишком мудрый. Только одного не понимаю — зачем он написал свои книги о взаимоотношениях с женщинами. Я таких книг писать не буду. Даже если и доживу до такого возраста", — заявил «ЭГ» Домогаров.
За книги «Низкие истины» и «Возвышающий обман» на Кончаловского обиделись практически все его любимые женщины. Включая вторую жену и мать его сына Егора Наталью Аринбасарову:
"В этой книге много неправды и фантазий. Долго не могла простить Андрону эту писанину... Обиделась на него страшно. Потом выяснилось, что он не писал эти книги. За него их написал горе-журналист. Этот журналист уже умер. Вот только после его смерти я помирилась с Андроном".