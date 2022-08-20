Лоза сравнил современных слушателей с публикой 90-х

«В Советском Союзе и даже в 90-е годы все ходили в одни и те же места, слушали одну и ту же музыку. Например, приезжает певец в провинциальный город, и все его жители разом идут на его концерт. Раньше все было более-менее однородным: одинаковая одежда, одинаковая еда, одинаковые зарплаты и так далее»,

Лоза отметил, что работает на более возрастную публику, которая росла вместе с ним и слушали его песни в юности. А молодые люди воспринимают его, как человека из ушедшей эпохи. «Я для них всего лишь один из гостей YouTube-шоу "Что было дальше?", а не талантливый музыкант. У молодых другие ориентиры, им сейчас нужна "ржака": и в кино, и в музыке, везде», — резюмировал певец.