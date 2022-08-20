Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
4 часа назад

Юрий Лоза сравнил современных слушателей с публикой 90-х

Мослента

Современных слушателей с публикой 90-х сравнил в беседе с «Мослентой» певец Юрий Лоза.

Лоза сравнил современных слушателей с публикой 90-х
Фото: МослентаМослента

«В Советском Союзе и даже в 90-е годы все ходили в одни и те же места, слушали одну и ту же музыку. Например, приезжает певец в провинциальный город, и все его жители разом идут на его концерт. Раньше все было более-менее однородным: одинаковая одежда, одинаковая еда, одинаковые зарплаты и так далее»,

— высказался музыкант.

Сейчас, по его мнению, общество расслоилось, зритель стал очень разномастным, и для каждого слоя существует свой набор артистов.

Лоза отметил, что работает на более возрастную публику, которая росла вместе с ним и слушали его песни в юности. А молодые люди воспринимают его, как человека из ушедшей эпохи. «Я для них всего лишь один из гостей YouTube-шоу "Что было дальше?", а не талантливый музыкант. У молодых другие ориентиры, им сейчас нужна "ржака": и в кино, и в музыке, везде», — резюмировал певец.

Ранее Юрий Лоза высказался о популярности Киркорова и Бузовой. По его словам, вкус людей формирует окружающая среда, и на это стоит делать поправку при рассматривании результатов голосования.

Люди,Юрий Лоза,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители