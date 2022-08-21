Индийский пророк сделал предсказание на 2023 год

Индийский пророк Абигья Ананд сделал для человечества страшное предсказание на 2023 год. Он предупредил людей о приближении новой смертельной болезни и катаклизмов.

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Предсказатель заявил, что коронавирус не отступил и еще напомнит о себе. В 2023 году в мир придет более страшная форма COVID-19, которая будет опаснее и смертоноснее всех предыдущих.

«Это станет более смертельным вариантом, и COVID-19 в целом повлияет на следующие 400 лет. То, что сейчас все забыли про него, это лишь передышка», – сказал он.

Ананд также предрек в следующем году проблемы с урожаем зерна в ряде государств. Это станет причиной голода во многих странах. Человечеству стоит подготовиться и к природным катаклизмам, интенсивность которых будет постоянно увеличиваться.