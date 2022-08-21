Индийский пророк сделал предсказание на 2023 год

Индийский пророк Абигья Ананд сделал для человечества страшное предсказание на 2023 год. Он предупредил людей о приближении новой смертельной болезни и катаклизмов.
Предсказатель заявил, что коронавирус не отступил и еще напомнит о себе. В 2023 году в мир придет более страшная форма COVID-19, которая будет опаснее и смертоноснее всех предыдущих.
«Это станет более смертельным вариантом, и COVID-19 в целом повлияет на следующие 400 лет. То, что сейчас все забыли про него, это лишь передышка», – сказал он.
Ананд также предрек в следующем году проблемы с урожаем зерна в ряде государств. Это станет причиной голода во многих странах. Человечеству стоит подготовиться и к природным катаклизмам, интенсивность которых будет постоянно увеличиваться.
На мировой арене тоже все будет сложно. Пророк призвал людей готовиться к сильным геополитическим потрясениям, которые изменят миропорядок, передает портал «МедиаПоток». Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Ванга оставила предсказание для России на 2023 год. Ясновидящая предвидела, что следующий год станет переломным для страны.