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54 минуты назад

103-летние сестры-близнецы поделились рецептом долголетия

Мир новостей

Британки родились в городе Стокпорт графства Большой Манчестер 3 августа 1919 года. Работать обе сестры начали в 14 лет в супермаркете, а в когда им был 21 год, встретили своих «вторых половинок» и сыграли свадьбы с разницей всего в три месяца. У обеих родилось по двое детей, и сейчас у Харрис пятеро внуков и шестеро правнуков, а у Бэррет — пятеро внуков и пятеро правнуков.

103-летние сестры поделились рецептом долголетия
Фото: Мир новостейМир новостей

Родные устроили сестрам праздничную вечеринку, во время которой долгожительницы рассказали о своём «средстве Макропулоса». По словам Харрис, для нее это любовь к хорошей еде, а Бэррет утверждает, что прожила столь долгую жизнь, потому что обожает коктейль, в который входят бренди и лимонад без льда.

Дамы считаются старейшими близнецами Великобритании. Они живут в разных графствах, но постоянно перезваниваются. Раньше сестры отмечали день рождения вместе, но из-за пандемии коронавируса уже два года не виделись, поэтому вечеринка 2022 года превратилась в особенный праздник для всей семьи.

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