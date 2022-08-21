103-летние сестры поделились рецептом долголетия

Британки родились в городе Стокпорт графства Большой Манчестер 3 августа 1919 года. Работать обе сестры начали в 14 лет в супермаркете, а в когда им был 21 год, встретили своих «вторых половинок» и сыграли свадьбы с разницей всего в три месяца. У обеих родилось по двое детей, и сейчас у Харрис пятеро внуков и шестеро правнуков, а у Бэррет — пятеро внуков и пятеро правнуков.

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Родные устроили сестрам праздничную вечеринку, во время которой долгожительницы рассказали о своём «средстве Макропулоса». По словам Харрис, для нее это любовь к хорошей еде, а Бэррет утверждает, что прожила столь долгую жизнь, потому что обожает коктейль, в который входят бренди и лимонад без льда.