Какой десерт королева Елизавета II ест каждый день

Большинство королевских биографов говорят, что Её Величество буквально «создана из привычек, которых она придерживается ежедневно». Например, она регулярно посещает собственную конюшню и начинает утро с чтения присланных документов и газет. Естественно, у неё много привычек, связанных с выбором блюд и продуктов: об одной из них журналистам накануне рассказал бывший шеф-повар королевской семьи Даррен МакГрейди. Он говорит, что 96-летний монарх не изменяет ей вот уже 91 год!

Фото: Mainstyle Mainstyle

Бывший королевский Шеф-повар Даррен МакГрэди даёт мастер-класс по приготовлению любимого десерта королевы Елизаветы II — Скон, сервированный по корнуолльскому методу

Видео дня

Любимый десерт королевы Елизаветы II — Скон, сервированный по корнуолльскому методу

Оказывается, каждое утро британская королева съедает тарелку хлопьев и обязательно выпивает чашку чая с бергамотом сорта «Эрл Грей». «Она вообще предпочитает простые блюда вроде жареной курицы или рыбы на гриле, а также иногда просит подать к столу коктейль на основе джина или шоколад на десерт», — говорит Даррен.

Елизавета II предлагает бутерброды гостям, принимая женскую сухопутную армию и лесозаготовительный корпус в Букингемском дворце, 21 октября 2010

Ежедневно для приготовления пищи он использовал фактически один и тот же набор продуктов — и обязательно должен был следить за тем, чтобы на монаршем столе всегда были три из них. «Вот уже 91 год как Елизавета II просит подавать ей к каждому чаепитию сэндвич со сливочным маслом и джемом. И если вы хотите пить чай как настоящая королева, то обязательно отдайте предпочтение клубничному варенью», — откровенничает повар. По словам Даррена, покупать любимый джем королевы в супермаркете ему так и не приходилось: его изготавливали вручную на её кухне из шотландской клубники, выращенной в Балморале.

Примечательно, что сама Елизавета II называет такие сэндвичи «сладкими пенни» — любимый десерт, который она ест с детства, нарезают на ломтики размером со старую английскую монету. Причём, каждый сэндвич обязательно нужно накрыть вторым ломтиком белого хлеба перед подачей на стол. Изменить любимой сладости британская королева может, только если ей захочется шоколадного торта: она съедает 2-3 небольших ломтика бисквита в неделю.

Королева Елизавета II с только что приготовленными булочками на кухне Clontarf во время её визита в колледж аборигенов Clontarf 27 октября 2011 года в Перте, Австралия

У королевы множество необычных привычек в еде, часть из которых продиктована строгим регламентом, другие же — как нельзя лучше доказывают её природную бережливость. Если она перемещается на протяжении дня из замка в замок, то за ней следует повар, который возит с собой коробку с шоколадным тортом, чтобы не пришлось выпекать новый, если ей захочется съесть ещё кусочек. Также на королевской кухне все знают, что каждый раз после чаепития Елизавета II передаёт обратно через прислугу выжатую цедру лимона с просьбой «эффективно использовать её».