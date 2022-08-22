105-летний мужчина назвал поспособствовавший его долголетию завтрак

105-летний долгожитель из США отметил очередной день рождения и назвал продукты на завтрак, которые поспособствовали его долголетию. Об этом сообщает EIN Presswire.

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Уильям Паркер Дарвин родился 19 августа 1917 года в городе Калверт, штат Техас. Мужчина служил на подводной лодке в годы Второй мировой войны, а после поселился в Лас-Вегасе, штат Невада. Мужчина был трижды женат и стал отцом троих детей.

Дарвин всегда отличался крепким здоровьем, уже в преклонном возрасте работал в службе охраны одного из конференц-центров Лас-Вегаса, а на пенсию вышел в 100 лет. Он называет секретом своего долголетия здоровый образ жизни. Пенсионер советует начинать каждый день с завтрака, в который входят зерновые хлопья, фрукты, сок и тосты.