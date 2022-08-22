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47 минут назад

Кейт Миддлтон с детьми отправилась к королеве в Шотландию эконом-классом

Газета.Ruиещё 1

Пассажиры, летевшие эконом-классом в Шотландию, были удивлены, когда на борт вместе с ними поднялась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе с двумя детьми, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Об этом сообщает Express.

Миддлтон с детьми отправилась в Шотландию эконом-классом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Членов королевской семьи сопровождали няня и телохранители. Принца Уильяма и старшего из детей, принца Джорджа, с ними не было. Предполагается, что Кейт Миддлтон и ее дети летели навестить королеву Елизавету II, которая сейчас отдыхает в своей шотландской резиденции, замке Балморал.

"На рейсе в Шотландию - Кейт Мидлтон, двое детей, няня и охрана в двух рядах впереди от меня. Они могли полететь на частном самолете или вертолете, но ведут себя просто, летят экономом. Она даже поднялась в середине пути, чтобы достать для дочери iPad",

- рассказал один из пассажиров рейса в TikTok.

Он добавил, что Кейт Миддлтон выглядела потрясающе и даже улыбнулась ему, когда стояла между рядами. При этом ни один из пассажиров самолета не снял герцогиню на видео и не сделал фотографий, отметил пассажир.

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