Звезда на мушке: 5 самых диких покушений на знаменитостей

Убийство Джона Леннона шокирует и спустя многие годы: он подписал своему фанату пластинку, а через пару часов получил от него несколько пуль. От любви до ненависти фаната — один шаг: собрали подборку звезд, нарвавшихся на коварных поклонников.

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Нагиев и Алла Пугачева

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В 80-е примадонна чуть было не стала жертвой серийного убийцы. Известный телеведущий тут ни при чем: речь об Анатолии Нагиеве с говорящим прозвищем «Бешеный». После выхода на экраны фильма «Женщина, которая поет» в 1978 году мужчина начал сходить по рыжеволосой бестии с ума, а потом объявил на нее охоту («Не доставайся же ты никому!»).

Однажды Анатолий проник в гримерку к певице. Одна версия гласит, что он пришел с цветами и осыпал возлюбленную комплиментами, другая — что угрожал охране ножом, требуя пустить к любимице. В другой раз Нагиев якобы проследил за примадонной и зашел за ней в подъезд, но был остановлен консьержем. В попытке избавиться от наваждения Бешеный насиловал и убивал девушек, внешне похожих на Пугачеву (всего жертв было около 30).

9 пуль в 50 Cent

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Родился в рубашке — это про рэпера 50 Cent. 24 мая 2000-го года ни о чем не подозревающий артист вышел из дома своих родственников в Куинсе и получил девять огнестрельных ранений — Фифти ранили в две ноги, бедро, руку, плечо, грудь и даже задели лицо. Две недели музыкант пролежал в больнице, а потом полгода проходил с костылями. Примечательно, что лейбл подстреленного рэпера «поддержал» и разорвал с ним контакт. Но то, что не убивает, делает сильнее: с того дня карьера артиста пошла в гору.

Похищение Виктории Бекхэм

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Жизнь экс-солистки Spice Girls и супруги Дэвида Бекхэма иногда похожа на игру на выживание. Мы, конечно, шутим, но на Викторию покушались не один раз (еще бы, такого красавчика урвала!). В далеком 2002 году полиция Великобритании задержала аж 9 человек, планирующих похищение Бекхэм — грабители хотели просить 5 миллионов фунтов стерлингов за экс-«перчинку». Нарушили планы преступников репортеры: в британский таблоид News of the World поступила информация о готовящемся преступлении.

Двумя годами ранее на репетиции Spice Girls для Brit Awards Виктория разглядела на своей груди красную точку, подозрительно похожую на лазерный прицел. Полиция тотчас ринулась искать ее источник, но никого не нашла. Уже во время самого концерта в зале лопнули воздушные шарики — Бекхэм перепугалась, решив, что ее подстрелили, схватилась за живот и прервала выступление.

Нож в грудь Джорджа Харрисона

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В декабре 1999 года некий Майкл Эбрам глубокой ночью проник в дом экс-участника The Beatles и зачем-то напал на Джорджа и его супругу Оливию с ножом. Итог — несколько ранений у обоих и последующая госпитализация. Как злоумышленник умудрился пробраться через трехметровый забор и навороченную охранную систему, история умалчивает. Но уйти ему раненые Джордж и Оливия не дали: пара схватила преступника и удерживала до приезда полиции.

Одержимая фанатка Сандры Буллок

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Жила-была Марсия Валентайн, которую угораздило влюбиться в актрису Сандру Буллок. Тогда она подумала, что счастливой жизни с любимой звездой мешает только одно — муж Буллок Джесси Джеймс. Сделать отворот при помощи черной магии не вышло, и фанатка решила пойти на крайние меры — ликвидировать соперника. Валентайн приехала к дому Буллок и легла плашмя на газон, имитируя интенсивные физические страдания. Джеймс увидел картину из окна и поспешил девушке на помощь. Хитрая поклонница стремглав понеслась за руль авто и попыталась сбить конкурента. Ее попытки, к счастью, оказались тщетны.