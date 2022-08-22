Сводный брат Меган Маркл планирует оформить опеку над отцом

Сводный брат Меган Маркл по отцу, Томас Маркл-мл., намерен юридически оформить опеку над отцом, Томасом Марклом-ст., в связи с состоянием его здоровья. Об этом сообщает Mirror.
О планах 55-летнего Маркла-младшего стало известно из документов, поступивших в суд Калифорнии по делу фотографа Джеффа Райнера, с которым судится его отец. Ранее Маркл-старший подал в суд на него из-за постановочных фотографий 2018 года, на которых он якобы готовился к поездке на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Публикация этих снимков спровоцировала его ссору с дочерью.
Томас Маркл-мл. сообщил суду, что находится «в процессе» подготовки документов об опеке над отцом, что позволит вести его финансовые и юридические дела Маркла-старшего.
«У Тома-старшего произошла серия пугающих эпизодов, связанных со здоровьем, и его сын хочет сделать все, чтобы снять с него весь стресс», — сообщил источник Mirror.
По мнению собеседника издания, оформление опеки поможет Марклу-старшему отвлечься от судебного процесса, который может продлиться годами, и восстановить здоровье.